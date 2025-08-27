Un studiu recent realizat de Avangarde arată că 59% dintre români consideră că mișcarea legionară a fost o organizație criminală. În același timp, 17% nu sunt de acord cu această afirmație, iar 24% au preferat să nu răspundă.

Analiza pe gen indică diferențe ușoare: 61% dintre femei și 58% dintre bărbați susțin că organizația a fost criminală. În cazul celor care nu o consideră astfel, proporția este de 20% bărbați și 13% femei.

Respondentii au fost întrebați și despre celebra afirmație a lui Corneliu Zelea Codreanu, „Să facem o țară ca soarele sfânt de pe cer”.

Aproximativ 50% au fost de acord, 38% nu au fost de acord, iar 12% au ales să nu răspundă. Sociologii au subliniat că nu s-a stabilit dacă respondenții au asociat citatul cu mișcarea legionară.

Opinii împărțite despre mareșalul Ion Antonescu

Percepțiile românilor despre mareșalul Ion Antonescu sunt mult mai divizate: 29% îl consideră erou, 35% criminal de război, iar 36% nu au răspuns.

Diferențele pe gen sunt minime pentru categoria „erou” (28% femei vs. 29% bărbați), însă mai pronunțate pentru categoria „criminal de război”: 38% femei și 34% bărbați.

Cercetarea a fost realizată prin metoda CATI (telefonic), între 19 și 24 august 2025, pe un eșantion de 1100 de subiecți, având un nivel de încredere de 95% și o marjă de eroare de +/-3%.

Legea care interzice manifestările legionare, retrimisă în Parlament

Recent, Parlamentul a adoptat Legea Vexler, care interzice manifestările legionare sau asociate mișcării. Președintele Nicușor Dan a retrimis legea la CCR, considerând anumite aspecte neclare.

CCR a respins sesizarea, însă la finalul lunii iulie, Nicușor Dan a declarat că nu renunță și va retrimite legea în Parlament pentru reanalizare, subliniind că „este neclară”.

