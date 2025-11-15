Daniel Băluță se află pe primul loc în intențiile de vot pentru Primăria Capitalei, urmat de Ciprian Ciucu și Cătălin Drulă, potrivit unui sondaj CURS.

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță (PSD), conduce în intențiile de vot pentru funcția de Primar General, cu 27%, potrivit unui sondaj realizat de CURS în rândul bucureștenilor.

Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu (PNL), și Cătălin Drulă (USR) se află la egalitate, fiecare cu câte 22%.

Anca Alexandrescu, candidat independent susținut de AUR, este creditată cu 15%.

Apoi urmează Virgil Alexandru Zidar (Makaveli) cu 5% și Ana Ciceală (SENS) cu 3%. Vlad Gheorghe (DREPT) și George Burcea (POT) au câte 2%.

În ceea ce privește opțiunile pentru Consiliul General, PSD este la 22%, urmat de USR (21%), PNL (19%) și AUR (18%). Celelalte partide sunt situate între 2% și 5%.

Care sunt principalele probleme ale Capitalei

Traficul rutier este indicat drept cea mai importantă problemă a Bucureștiului (20%). Urmează funcționarea spitalelor de stat (19%), rețeaua de termoficare (18%), corupția din administrația locală (13%) și poluarea aerului (7%).

Traian Băsescu este considerat cel mai performant fost primar general (27%), urmat de Gabriela Firea (25%) și Nicușor Dan (21%).

Sondajul CURS a fost realizat în perioada 3–14 noiembrie 2025, pe un eșantion format din 1.100 de adulți din București. Marja de eroare este de ±3%, la un nivel de încredere de 95%. Datele au fost colectate față în față, la domiciliul respondenților, iar rezultatele au fost ponderate în funcție de structura de vârstă a populației, conform datelor INS.

