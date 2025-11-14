Democrațiile occidentale traversează o perioadă de neîncredere profundă, potrivit unui amplu sondaj internațional Ipsos, care arată că aproximativ jumătate dintre alegătorii din nouă țări se declară nemulțumiți de modul în care funcționează sistemul democratic.

Concluziile, prezentate de POLITICO, arată un nivel ridicat de anxietate față de viitorul autoguvernării.

Studiul a inclus aproape 10.000 de respondenți din Marea Britanie, Franța, Statele Unite, Spania, Italia, Suedia, Croația, Țările de Jos și Polonia. Cu excepția Suediei, majoritatea covârșitoare a participanților consideră că democrația este în pericol în următorii cinci ani.

Gideon Skinner, director senior pentru politică britanică la Ipsos, explică amploarea preocupărilor:

„Există o îngrijorare larg răspândită cu privire la modul în care funcționează democrația, oamenii simțindu-se nereprezentați, în special de guvernele lor naționale”.

El subliniază și gravitatea riscurilor percepute:

„Există preocupări serioase legate de impactul știrilor false, al dezinformării, al lipsei de responsabilitate a politicienilor și al extremismului. În majoritatea țărilor se manifestă o dorință clară de schimbare radicală.”

Context tensionat: inegalitate, extremism și riscuri autoritare

Sondajul vine pe fondul avertismentelor tot mai frecvente privind deteriorarea democrației occidentale. Potrivit unui raport recent al G20, inegalitatea economică alimentează sprijinul pentru mișcări extremiste și fragilizează dialogul public, creând un teren fertil pentru tendințe autoritare.

În același timp, Comisia Europeană a lansat săptămâna aceasta un plan de consolidare a democrației în UE, însă criticii susțin că măsurile împotriva interferențelor străine în alegeri sunt insuficiente, din cauza caracterului lor voluntar.

În ultimul an, autoritățile europene au identificat operațiuni de dezinformare și tentative de influențare electorală din partea Rusiei în mai multe state, inclusiv România și Germania.

Satisfacție scăzută, așteptări mari

În medie, 45% dintre participanții din cele nouă țări se declară nemulțumiți de modul în care funcționează democrația, potrivit lui Skinner. Percepția negativă este resimțită mai acut în rândul alegătorilor din extremele politice – atât de stânga, cât și de dreapta.

Tensiunile politice interne s-au reflectat și în rezultate: în Franța și Țările de Jos, nivelul de satisfacție a scăzut față de anul trecut, pe fondul crizelor bugetare și al destrămării coalițiilor de guvernare.

În niciuna dintre țările analizate majoritatea cetățenilor nu consideră că guvernele lor le reprezintă punctele de vedere. Cele mai critice opinii au fost înregistrate în Croația și Regatul Unit, unde doar 23% dintre respondenți se simt reprezentați.

Percepția asupra evoluției democrației: declin, nu progres

În toate statele participante, cu excepția Poloniei, mai mulți cetățeni cred că democrația s-a deteriorat în ultimii cinci ani decât că s-a îmbunătățit.

Situația este deosebit de pronunțată în Statele Unite, unde 61% dintre alegători consideră că democrația a regresat din 2020.

Alegătorii din Franța și Spania sunt cei mai pesimiști în privința viitorului: 86% dintre francezi și 80% dintre spanioli se tem că sistemelor lor democratice li se pregătesc vremuri dificile.

Printre principalele amenințări identificate se numără dezinformarea, corupția, lipsa de responsabilitate a politicienilor și ascensiunea extremismului politic.

