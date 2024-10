Solicitarea de ridicare a imunității deputatului Nelu Tătaru, fost ministru al Sănătății din perioada pandemiei, va fi dezbătută luni, 14 octombrie, și supusă votului Camerei Deputaților.

Ministrul Justiției a solicitat oficial ridicarea imunității parlamentare a deputatului PNL Nelu Tătaru pentru a permite efectuarea perchezițiilor informatice și domiciliare în cadrul unei anchete DNA. Cererea a fost transmisă președintelui Camerei Deputaților și a fost înaintată Comisiei juridice, care trebuie să depună raportul până pe 14 octombrie, la ora 13.00.

Demersul vine în urma unei solicitări făcute de Direcția Națională Anticorupție, care investighează posibile fapte de corupție legate de activitatea fostului ministru al Sănătății. Conform legii, procedurile pentru ridicarea imunității parlamentare sunt reglementate de Constituția României și de Statutul deputaților și senatorilor.

Pe lângă problemele juridice, Nelu Tătaru a fost demis din funcția de președinte al filialei PNL Vaslui printr-o decizie a Biroului Politic Național al PNL, la propunerea președintelui Nicolae Ciucă. De asemenea, conducerea centrală a PNL a hotărât ca Nelu Tătaru, care era pe primul loc pe lista de candidați de la Camera Depuitaților, să nu mai candideze la alegerile parlamentare.

Deputații liberali și social-democrați vor vota în favoarea ridicării imunității

Premierul Marcel Ciolacu, președintele PSD, a declarat că partidul său va susține ridicarea imunității fostului ministru al Sănătății, Nelu Tătaru. Ciolacu a subliniat că de ani de zile nu au existat excepții în privința ridicării imunității pentru fapte penale și a subliniat că imunitatea parlamentară trebuie să protejeze declarațiile politice, nu infracțiunile: „N-a mai fost nicio excepţie de foarte mulţi ani. Şi cred că, în sfârşit, au înţeles că Parlamentul nu este pentru a avea imunitate pentru fapte penale. Are imunitate pentru declaraţii politice. S-a încheiat acea epocă”, a precizat premierul Ciolacu.

Și conducerea PNL a anunțat că deputații liberali vor vota în favoarea ridicării imunității parlamentare a fostului ministru al Sănătății.

Acuzat că a primit mită în bani sau produse agricole

Potrivit DNA, fostul ministru al Sănătăţii Nelu Tătaru, ar fi primit ca mită, în decurs de trei luni, sume de bani între 100 şi 500 de lei, precum şi alimente, de la 45 de persoane, pacienţi și aparţinători, în legătură cu îndeplinirea îndatoririlor sale de serviciu în calitate de medic specialist, respectiv intervenţii chirurgicale, consult pacienţi ori eliberare de reţete medicale. Alte 27 de persoane sunt cercetate pentru dare de mită în acelaşi dosar.

„Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Iaşi au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de Tătaru Nelu, medic specialist în cadrul Blocului Operator al Spitalului Municipal „Dimitrie Castroian” din Huşi (jud. Vaslui) şi deputat în Parlamentul României, acesta dobândind calitatea de suspect pentru săvârşirea infracţiunii de luare de mită în formă continuată (57 de acte materiale)”, a anunțat DNA.

Nelu Tătaru susține că este nevinovat, pentru că nu a condiționat vreodată actul medical: „Sunt nevinovat. Nu am văzut probe, nu am condiţionat şi nu am cerut niciodată nimic în actul medical. Las justiţia să-şi facă treaba şi vedem ce va fi. Din punctul meu de vedere trebuie să ne punem întrebări: de ce nu a existat un flagrant? Cred că este o problemă”.

Sandra Grădinaru, avocata deputatului Tătaru, a declarat că persoanele care ar fi oferit mită nu au fost specificate: „Acuzaţia este de luare de mită, însă, culmea, se vorbeşte despre persoane nespecificate, se vorbeşte despre sume care de asemeni nu sunt specificate. Nu ni s-au arătat niciun fel de probe. Am solicitat probele video, nu ni s-au furnizat. Am solicitat dosarul, nu ştiu absolut nimic”.

Miting de susținere a medicului Tătaru

La Huși va avea loc un marș de susținere a medicului Nelu Tătaru, fost ministru al Sănătății. Marșul este programat pentru luni, la ora 17.00, iar pe Facebook a fost creat un eveniment intitulat „Marșul de susținere a Dr. Nelu Tătaru – Doctorul Hușenilor”.

Peste 400 de persoane și-au exprimat interesul față de eveniment, mulți confirmând că vor participa. Această mobilizare are menirea de arăta susținerea pe care Nelu Tătaru o are în rândul comunității locale din Huși, în ciuda anchetei deschise de autorități.

Participanții la marș spun că nu vor să conteste ancheta DNA, ci vor doar să își arate susținerea pentru medicul Nelu Tătaru: „Hai la miting! Nu împotriva DNA, nu împotriva celor care s-au grăbit să-l scoată din PNL, ci să susținem un doctor, care a îndrăznit să fie un ministru bun în pandemie. La București nu s-a făcut de râs, ca profesionist a demonstrat că este în top, iar hușenii l-au răsplătit cu recunoștință lor. Parca e prea mare prețul plătit”, a scris pe Facebook o persoană care va participa la acțiunea de susținere.