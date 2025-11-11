SoftBank vinde acțiunile Nvidia pentru 5,8 miliarde de dolari și își mută atenția către OpenAI

Gigantul japonez din domeniul tehnologiei SoftBank Group Corp. a anunțat marți că și-a vândut participația în compania americană Nvidia, obținând 5,8 miliarde de dolari, fonduri care vor fi direcționate către noi investiții — în special către OpenAI, deținătoarea popularului chatbot ChatGPT.

Decizia marchează o nouă etapă strategică pentru SoftBank, care își consolidează poziția în industria inteligenței artificiale. Potrivit companiei, vânzarea acțiunilor Nvidia a avut loc în luna octombrie, într-un context în care Nvidia a devenit recent prima companie din lume evaluată la 5 trilioane de dolari, la doar trei luni după ce depășise pragul de 4 trilioane.

Profituri în creștere și strategie reorientată către AI

SoftBank a raportat un profit net de aproximativ 2,5 trilioane yeni (13 miliarde dolari) pentru prima jumătate a anului fiscal, de aproape trei ori mai mare decât în aceeași perioadă a anului trecut. Veniturile totale au crescut cu 7,7%, ajungând la 3,7 trilioane yeni (24 miliarde dolari).

Compania condusă de Masayoshi Son a cunoscut în ultimii ani fluctuații semnificative, fiind implicată în numeroase investiții prin intermediul fondurilor sale „Vision Funds”, axate pe tehnologie. În ultimele luni, aceste investiții au început însă să dea roade.

Legături strânse între SoftBank, OpenAI și proiectul Stargate

În februarie, Masayoshi Son s-a alăturat președintelui american Donald Trump, lui Sam Altman (OpenAI) și lui Larry Ellison (Oracle) pentru a anunța un proiect major: o investiție de până la 500 miliarde de dolari într-o inițiativă de dezvoltare a inteligenței artificiale numită Stargate.

SoftBank a investit deja zeci de miliarde de dolari în OpenAI, iar cele două companii intenționează să lanseze în comun servicii AI în Japonia. Vânzarea acțiunilor Nvidia semnalează clar o repoziționare strategică — mai mult capital pentru OpenAI și pentru dezvoltarea infrastructurii AI la scară globală.

Nvidia, motorul boomului AI

Deși SoftBank și Nvidia rămân în relații strânse, vânzarea a venit pe fondul unei creșteri spectaculoase a valorii acțiunilor Nvidia, care au fost printre principalii factori ai raliului bursier din 2025, impulsionat de entuziasmul față de AI.

Totuși, analiștii avertizează că piața se află într-o fază de „supraîncălzire”, comparând fenomenul actual cu bula dot-com din anii 2000. În ciuda acestor avertismente, Nvidia continuă să domine sectorul semiconductorilor și a anunțat recent o investiție de 100 miliarde dolari în OpenAI, pentru a construi centre de date AI cu o capacitate totală de peste 10 gigawați.

