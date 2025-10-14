În timp ce conducea autoturismul, tânărul a lovit o femeie de 35 de ani care traversa împreună cu fiul ei, un copil de aproximativ doi ani, aflat într-un cărucior

Tânărul de 20 de ani care a provocat luni un grav accident rutier pe Șoseaua Berceni, soldat cu moartea unei femei și rănirea gravă a copilului acesteia, a fost reținut de polițiștii Brigăzii Rutiere pentru 24 de ore.

Potrivit unui comunicat transmis marți de autorități, în urma administrării probelor, s-a dispus reținerea conducătorului auto, urmând ca acesta să fie prezentat magistraților cu propunere de arestare preventivă. Ancheta este coordonată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4, care instrumentează cazul sub acuzațiile de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.

Accidentul a avut loc luni, în jurul orei 16:00, pe Șoseaua Berceni, în dreptul imobilului cu numărul 50. În timp ce conducea autoturismul, tânărul a lovit o femeie de 35 de ani care traversa împreună cu fiul ei, un copil de aproximativ doi ani, aflat într-un cărucior.

Impactul a fost extrem de puternic: femeia a murit pe loc, iar copilul a fost transportat de urgență la spital, unde se află internat în stare gravă.

Polițiștii au efectuat cercetarea la fața locului și urmează să stabilească împrejurările exacte ale producerii accidentului, inclusiv viteza de deplasare a mașinii și dacă șoferul se afla sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise.

Tragedia a stârnit emoție și revoltă în rândul martorilor și al comunității locale, care cer măsuri mai stricte pentru siguranța pietonilor, pe una dintre cele mai aglomerate artere din Sectorul 4.

