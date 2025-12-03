Șoc total în tenisul feminin! Serena Williams face primul pas spre o posibilă revenire la 44 de ani

Serena Williams a reintrat în programul antidoping ITIA, o condiție obligatorie pentru orice sportiv care vrea să revină în circuit.

Serena Williams, una dintre cele mai mari jucătoare din istoria tenisului, a reapărut oficial în documentele ITIA (Agenția Internațională de Integritate din Tenis), un detaliu care a declanșat speculații uriașe privind o posibilă revenire pe teren la vârsta de 44 de ani. Americanca, deținătoare a 23 de titluri de Grand Slam la simplu, a solicitat reintrarea în „International Registered Testing Pool”, pas esențial pentru orice sportiv care își dorește să concureze din nou într-un turneu oficial.

Potrivit ITIA, numele Serenei a fost inclus pe lista actualizată la 6 octombrie, primul indiciu concret că jucătoarea nu a renunțat definitiv la ideea revenirii. Informația a fost confirmată de Adrian Bassett, purtătorul de cuvânt al agenției, care a transmis un mesaj clar privind solicitarea americancei. El a declarat: „Ne-a înștiințat că dorește să fie reintegrată în programul nostru de testare”.

Ceva mai rezervat, Bassett a adăugat și o precizare esențială legată de intențiile reale ale Serenei, subliniind că pașii făcuți nu garantează o revenire sigură. „Nu știu dacă asta înseamnă că revine, sau doar că își lasă opțiunea deschisă. Tot ce pot spune este că s-a întors în program și, prin urmare, trebuie să respecte regulile de localizare pentru a putea fi testată oricând și inopinat”, a afirmat acesta.

Ce presupune reintrarea în programul antidoping și când ar putea reveni Serena

WTA și USTA au transmis, sub protecția anonimatului, că nu aveau informații despre reintrarea Serenei în programul de testare. De cealaltă parte, reprezentanții sportivei nu au comentat până acum această evoluție, menținând misterul privind viitorul ei în tenis.

Contrar percepției generale, nu toți jucătorii activi se află în „Registered Testing Pool”, acesta fiind rezervat în special sportivilor din top 100, jucătorilor de dublu și celor aflați în proces de revenire după absențe îndelungate. Cei incluși trebuie să ofere zilnic o fereastră de o oră pentru testare antidoping oriunde s-ar afla în lume. Regulamentul impune, de asemenea, o perioadă obligatorie de șase luni în program înainte ca un jucător să poată concura într-un turneu oficial.

Prin urmare, dacă Serena ia în calcul o revenire reală, aceasta ar deveni posibilă abia la jumătate de an după data reintrării în program. Până atunci, rămâne un singur scenariu credibil: pregătirea unui comeback atent calculat, cu o scenă potrivită pentru impact maxim.

Discuțiile din lumea tenisului converg către un singur loc: U.S. Open. Turneul unde Serena a scris istorie și de unde și-a luat „rămas-bun” neoficial în 2022 ar reprezenta terenul ideal pentru o revenire spectaculoasă. Un posibil punct de intrare ar putea fi proba de dublu mixt, devenită în ultimii ani una dintre cele mai atractive secțiuni ale competiției, grație wild-cardurilor și prezențelor-surpriză.

Nu trebuie uitat nici faptul că Serena este una dintre cele mai decorate jucătoare de dublu din era modernă: 14 titluri de Grand Slam și trei medalii olimpice de aur, toate obținute alături de sora ei, Venus, care continuă să joace la 45 de ani și pare departe de retragere. Posibilitatea unei noi apariții împreună pe teren ar reprezenta un moment unic pentru tenisul mondial.

