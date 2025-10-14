Șoc total în preliminariile Cupei Mondiale! Kosovo, cu trei jucători din Superliga, a învins Suedia și a produs surpriza anului

Naționala din Balcani a obținut o victorie istorică la Stockholm, 1-0, în fața unui adversar cu cel mai scump atac din lume.

Luni seară, preliminariile Campionatului Mondial din 2026 au oferit una dintre cele mai mari surprize ale ultimilor ani: Kosovo a învins Suedia, în deplasare, cu scorul de 1-0. Succesul este cu atât mai impresionant cu cât naționala din Balcani a reușit această performanță în fața unei echipe care îl are în atac pe Alexander Isak, transferat de Liverpool cu 145 de milioane de euro, și pe Viktor Gyökeres, adus de Arsenal pentru 65 de milioane.

Cu această victorie, Kosovo bifează al doilea succes consecutiv împotriva Suediei, după ce luna trecută câștigase cu 2-0 pe teren propriu. Echipa antrenată de germanul Franco Foda (59 de ani) se află acum pe locul secund în grupa B, la doar trei puncte în spatele Elveției, și poate visa, în mod realist, la prima calificare la un Campionat Mondial.

Trei jucători din Superliga, parte din echipa miraculoasă a Kosovo

Kosovarii au avut din nou o contribuție românească semnificativă. Lindon Emerllahu (22 de ani), mijlocașul celor de la CFR Cluj, a fost introdus pe teren în minutul 71, contribuind la gestionarea finalului de meci. Pe banca de rezerve s-au aflat Korenica, colegul său de la CFR, și Sadriu, fotbalistul celor de la FC Argeș. Tot pe lista jucătorilor cu legături în România s-au aflat și Ermal Krasniqi (fost Rapid, CFR Cluj) și Albion Rrahmani (ex-Rapid), care a bifat ultimele minute ale partidei.

Golul victoriei a fost semnat de Fisnik Asllani, atacantul de 22 de ani promovat de Hoffenheim în 2022. Împrumutat sezonul trecut la SV Elversberg, în liga secundă germană, Asllani a devenit eroul unei întregi națiuni cu reușita din minutul 31, care a adus un succes istoric și a aprins speranțele unei calificări fără precedent.

„Omul meciului” a fost Fisnik Asllani, care a dominat defensiva scandinavă și a demonstrat că munca și disciplina pot compensa diferențele uriașe de valoare și buget dintre cele două selecționate.

Pentru Suedia, înfrângerea reprezintă o nouă lovitură dură într-o campanie ratată până acum. Echipa nordică are doar un punct după patru etape și pare departe de prezența la turneul final din SUA, Mexic și Canada.

Dezamăgirea este amplificată de forma slabă a vedetelor din atac. Alexander Isak, cumpărat de Liverpool pentru 145 de milioane de euro, a înscris un singur gol în șase meciuri în toate competițiile, iar presa britanică l-a inclus în Top 10 cele mai proaste transferuri ale verii trecute din Premier League, potrivit revistei Sport Illustrated. Colegul său din ofensivă, Viktor Gyökeres, a reușit doar trei goluri în zece partide pentru Arsenal, dar la națională nu și-a regăsit forma.

Pentru Kosovo, însă, succesul de la Stockholm are o valoare uriașă, sportivă și simbolică. Naționala, afiliată FIFA abia din 2016, dovedește că poate concura de la egal la egal cu forțe tradiționale ale continentului.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!