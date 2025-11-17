Șoc în Ungaria! Eliminarea maghiarilor schimbă complet lista adversarilor României pentru barajul de Mondial

Ucraina i-a luat locul Islandei după victoria de la Kiev, iar lista posibililor oponenți ai „tricolorilor” s-a actualizat din nou.

Lovitură de teatru în preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026! Ungaria a fost eliminată dramatic din cursa pentru turneul final, după ce a pierdut în prelungiri cu Irlanda, scor 2-3, în ultima etapă a grupei F. Rezultatul schimbă radical configurația barajului european și lista adversarilor posibili pentru România, care este deja calificată matematic pe traseul Ligii Națiunilor.

La doar câteva ore distanță, un alt rezultat cu impact direct asupra „tricolorilor” s-a consemnat la Kiev, acolo unde Ucraina a învins Islanda cu 2-0 și a urcat pe locul 2 în grupa D, în spatele Franței.

Astfel, maghiarii au ieșit definitiv din cursă, iar ucrainenii i-au luat locul în urna 1 a barajului.

România, în urna a 4-a la barajul din martie

Echipa națională a României, antrenată de Mircea Lucescu, va fi repartizată în ultima urnă valorică la tragerea la sorți a barajului pentru Mondialul din 2026.

„Tricolorii” vor juca o semifinală într-o singură manșă, în deplasare, împotriva unei selecționate din urna 1, iar în cazul unei victorii, ar urma să dispute finala pentru calificare pe 31 martie 2026.

Noua listă a adversarilor posibili pentru România

După eliminarea Ungariei și victoria Ucrainei, lista actualizată a celor patru posibili adversari ai României în semifinalele barajului arată astfel:

🇮🇹 Italia

🇹🇷 Turcia

🇺🇦 Ucraina

🇵🇱 Polonia

În scenariul anterior, maghiarii se aflau printre posibilii adversari, însă eșecul cu Irlanda i-a scos complet din calculele calificării.

Ungaria, eliminată la ultima fază!

Naționala condusă de Marco Rossi avea nevoie de un singur punct pentru a termina pe locul 2 în grupa F, dar a fost învinsă dramatic în minutul 90+5 de Irlanda, după o „triplă” semnată de Troy Parrott, atacantul lui AZ Alkmaar.

Maghiarii au condus cu 2-1 până în prelungiri, însă golul decisiv al irlandezului i-a trimis acasă și a declanșat o adevărată nebunie pe stadionul din Dublin.

Ucraina, victorie decisivă cu Islanda

Tot duminică seară, Ucraina a obținut un succes clar cu Islanda, scor 2-0, goluri marcate de Mudryk și Dovbyk. Astfel, nordicii ratează barajul, iar ucrainenii urcă în urna 1, devenind o potențială adversară a României.

Când se joacă barajele pentru Mondial

Semifinalele barajului european vor avea loc pe 26 martie 2026, iar finalele decisive pe 31 martie 2026. Cele două câștigătoare își vor asigura biletele pentru Campionatul Mondial din SUA, Canada și Mexic.

România, calificată deja prin Liga Națiunilor, așteaptă tragerea la sorți cu speranța unui duel accesibil — dar în fața unor posibile adversare de calibru, drumul spre Mondial se anunță extrem de dificil.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!