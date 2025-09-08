Șoc după șoc la EuroBasket! Finlanda – Georgia, sfert de finală neașteptat după eliminările Serbiei și Franței

Două dintre marile favorite au părăsit competiția încă din optimi, deschizând drumul unor surprize istorice.

EuroBasket 2025 a oferit două dintre cele mai mari surprize ale ultimilor ani. După ce Serbia, mare favorită la câștigarea titlului, a fost eliminată de Finlanda, și Franța, vicecampioana europeană și olimpică, a suferit o eliminare șocantă în fața Georgiei.

Trupa pregătită de Frederic Fauthoux a pierdut la Riga cu 70-80, după un meci pe care gruzinii l-au controlat în momentele decisive. Franța a fost condusă cu patru puncte la finalul primului sfert, dar a revenit înainte de pauza mare, când tabela indica 38-37 pentru Georgia.

Al treilea sfert a menținut echilibrul, însă ultimele 10 minute au fost de coșmar pentru francezi. Absențele importante, inclusiv cea a lui Victor Wembanyama, s-au simțit, iar Georgia a profitat pentru a se desprinde clar și a produce o surpriză de proporții.

Finlanda și Georgia, față în față pentru un loc în „careul de ași”

Astfel, în locul mult așteptatului duel dintre Serbia și Franța, sferturile de finală vor aduce o confruntare neașteptată: Finlanda – Georgia, la Riga. Una dintre cele două echipe-surpriză își va continua parcursul incredibil până în semifinalele EuroBasket.

De cealaltă parte a tabloului, un alt sfert de finală confirmat este Polonia – Turcia, ceea ce conturează un turneu final atipic, în care favoritele au ieșit din calcule mai repede decât se aștepta oricine.

