Snap lansează Snap OS 2.0, cu browser nativ și suport WebXR pentru ochelarii AR Spectacles

Snap a prezentat oficial Snap OS 2.0, cea mai nouă versiune a sistemului de operare care alimentează ochelarii săi de realitate augmentată, Snap Spectacles. Actualizarea aduce o serie de funcții menite să îmbunătățească experiența utilizatorilor, printre care un browser nativ mai rapid, suport pentru WebXR și instrumente noi de interacțiune.

Lansarea vine la scurt timp după ce compania a introdus a cincea generație de Snap Spectacles, destinată dezvoltatorilor, și înainte de planurile de a lansa o versiune pentru consumatori în 2026. Momentul este strategic, având loc chiar înainte de conferința Meta Connect, unde rivalul Meta urmează să dezvăluie noutăți în materie de ochelari inteligenți și tehnologii AI.

Printre noutățile majore, Snap OS 2.0 include un browser optimizat pentru viteză și consum redus de energie, o nouă pagină de start cu widget-uri și marcaje, dar și o bară de instrumente care permite tastarea sau rostirea adreselor web, navigarea în istoric și redeschiderea paginilor. Utilizatorii pot redimensiona ferestrele la fel ca pe un laptop. În plus, suportul WebXR le oferă acces direct la experiențe de realitate augmentată prin site-uri compatibile.

Actualizarea adaugă și funcții multimedia precum Spotlight Lens, ce suprapune conținut video în spațiul real, permițând, de exemplu, vizionarea de clipuri în timp ce utilizatorul desfășoară alte activități. Totodată, Gallery Lens facilitează accesul la amintiri, cu o vizualizare interactivă a înregistrărilor realizate cu Spectacles și posibilitatea de a organiza și partaja conținutul preferat.

Un alt element nou este Travel Mode, care stabilizează conținutul AR și sistemele de urmărire atunci când utilizatorii se află în mișcare, fie într-un automobil, fie la bordul unui avion.

Cu Snap OS 2.0, compania își consolidează poziția pe piața tehnologiilor AR, într-un moment în care competiția cu giganți precum Meta și Google devine tot mai intensă.

