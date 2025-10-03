Situație incredibilă la Farul! Clubul lui Gică Hagi neagă că Ianis Zicu e antrenor principal

Farul Constanța a emis un comunicat oficial prin care susține că antrenorul principal este Cristian Sava, deși Ianis Zicu apare la toate acțiunile media ca tehnician al echipei.

Confuzie totală la Farul Constanța, clubul patronat de Gică Hagi. După ce în iunie Ianis Zicu a fost prezentat oficial pe site-ul echipei drept antrenor principal, iar de atunci a participat la conferințe de presă și flash-interviuri ca A1, gruparea dobrogeană a transmis un comunicat surprinzător: antrenorul principal ar fi Cristian Sava.

Decizia vine după ce Școala de Antrenori s-a autosesizat și a reclamat clubul la comisii, acuzând faptul că Zicu se comportă ca antrenor principal fără a deține licența PRO, document obligatoriu pentru această funcție.

Comunicatul oficial emis de Farul Constanța

În mesajul trimis către Gazeta Sporturilor, clubul a precizat: „Clubul Farul Constanța dorește să reamintească reprezentanților presei, și pe această cale, că funcția de antrenor principal al echipei noastre este deținută de dl. Cristian Sava, așa cum reiese din toate documentele prezentate și Ligii Profesioniste de Fotbal încă din vara acestui an. Domnii Ianis Zicu, Daniel Florea și Mihail Moraru sunt antrenori secunzi, ultimul dintre aceștia ocupându-se de pregătirea portarilor. În acest sens, vă rugăm ca spre informarea corectă a tuturor suporterilor și nu numai, să se țină cont de acest aspect în informațiile transmise pe diversele canale de comunicare.”

Deși în acte Cristian Sava figurează ca principal, Ianis Zicu a fost prezent în permanență la conferințele de presă și a oferit declarații ca antrenor după meciuri. Inclusiv duminică, la egalul 1-1 cu Unirea Slobozia, Zicu a apărut la flash-interviu în fața camerelor, ca și cum el ar fi tehnicianul principal al echipei.

Farul a modificat retroactiv și comunicatul inițial din 3 iunie, în care îl prezenta pe Ianis Zicu drept antrenor principal. Schimbarea de pe site-ul oficial a fost observată rapid și conține chiar o greșeală gramaticală.

Caz asemănător și la Unirea Slobozia

Nu este prima dată când Școala de Antrenori intervine în astfel de situații. În Superligă există și cazul lui Andrei Prepeliță, care este antrenorul de facto al Unirii Slobozia, dar nu are licența PRO. Diferența este că la Slobozia flash-interviurile și conferințele de presă sunt susținute de Jean Vlădoiu, „principalul” din acte.

În schimb, la Farul, Ianis Zicu apare constant ca figura principală pe banca tehnică și în fața presei, fapt care a generat suspiciuni și a determinat clubul să emită acest comunicat.

