Milioane de români nu au asigurare medicală, iar numărul ar putea creşte în mai puţin de două săptămâni. De la 1 septembrie, coasiguraţii sunt scoşi din schemă dacă nu vor plăti taxa la ANAF de 2.430 lei. Îngrijoraţi sunt şi românii aflaţi în şomaj care rămân fără indemnizaţie, transmite Antena 3 CNN.

Odată plătită contribuţia la ANAF, diferenţa de sumă nu mai poate fi recuperată dacă cei care nu au acum un loc de muncă se angajează la scurt timp de la achitarea taxei. În prezent, aproape 10 milioane de români plătesc taxa CASS, unii chiar de mai multe ori.

Peste 3 milioane de români nu au asigurare medicală, iar numărul ar putea fi şi mai mare odată ce soţii sau părinţii salariaţilor nu vor mai fI coasiguraţi de la 1 septembrie. Calitatea de Asigurat poate fi însă păstrată în baza declaraţiei Unice care se depune la sediile ANAF. Alături de acest document se achită şi taxa de 2.430 lei, iar banii pot fi însă plătiţi în două tranşe.

Odată achitată prima tranşă orice persoană neasigurată dobândeşte calitatea de asigurat. Nu există însă o reglementare care să permită recurepararea diferenţei de bani pentru cei care îşi găsesc un loc de muncă.

„Eu nu aș mai plăti nimic la statul asta. Nu cred că aș mai face asta, pentru că nu am o garanție din partea statului”, spune Andrei, pentru Antena 3 CNN.

7 milioane de români sunt scutiţi de la plata CASS

În prezent sunt peste 654.000 de şomeri cu indemnizaţie şi peste 210.000 fără indemnizaţie.

„La momentul acesta avem în bază de 7.341, din care 1.591 la finalul lunii iulie sunt șomerii indemnizați”, a declarat Florentina Rădulescu, director AMOFM.

În ultima luna numărul românilor care plătesc 10% contribuţia de Sănătate a crescut de la peste 6 milioane la aproape 10 milioane. Cei care au însă mai multe locuri de muncă plătesc CASS de mai multe ori, inclusiv pensionarii care muncesc.

„Lucrez, plătesc CASS acum. Am abonament la o rețea de clinici private pe care îl plătesc și a trebuit să-mi fac un RMN și l-am plătit. Deci plătesc de 3 ori și mi-am plătit și analiza”, spune un român.

Astfel de situaţii vor fi însă raportate de la 1 septembrie pe site-ul ministerului Sănătăţii.

„Un transfer nejustificat, o redirecționare nejustificată a pacienților din zona publică către anumite cabinete individuale, către anumite laboratoare de analize medicale etc… este un fenomen greu de controlat dacă nu este monitorizat corespunzător.

Încurajez pacienții să le raporteze pentru a identifica aceste cazuri”, a declarat Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății.

Potrivit CNAS, 7 milioane de români sunt scutiţi de la plata CASS, printre ei se află pensionarii, copiii, studenţii, cei cu boli cronice grave, gravidele şi persoanele cu dizabilităţi.

