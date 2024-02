Sindicatul Artiștilor Instrumentiști din Filarmonica de Stat Sibiu anunță că 70 la sută dintre angajații acestei instituții cer demisia managerului Cristian Lupeș.

Sindicatul condus de Monica Florescu afirmă că mai mulți angajați au fost concediați de managerul Lupeș iar printre cei concediați s-a numărat și Daniel Luca, unul dintre membrii echipei de negociere cu managerul.

Printre problemele reclamate de Sindicat se numără “salariați concediați, procese în instanță, daune morale și cheltuieli de judecată ca urmare a actului managerial”, “existența unei stări conflictuale generate și întreținute de lipsa totală a cunoștințelor de management al relațiilor de muncă” precum și “existența unui conflict colectiv de muncă legal declanșat, care a dus la două greve de avertisment și probabilitatea de a se instaura o grevă cu întreruperea totală a activității pe termen nedeterminat”.

Sindicatul semnalează și “pasivitatea Consiliului Județean Sibiu cu privire la ascultarea sesizărilor salariaților și analiza obiectivă a managementului relațiilor de muncă”. De aproape o lună, sindicaliștii protestează în fața sediului Consiliului Județean.

Punctul de vedere al Sindicatului este exprimat printr-un comunicat de presă transmis la data de 15 februarie 2024. Cu o zi înainte, managerul își prezentase și el punctul de vedere, într-o conferință de presă, explicând de ce nu este semnat contractul colectiv de muncă. “Negocierile au început în martie 2023. Pe mai multe punct nu s-a ajuns la un acord, noi ca Filarmonică am invitat sindicatul să aducă o formă de contract colectiv. În forma în care l-am primit a trebuit să negociem foarte, foarte multe puncte. Am ținut să nu păstrăm doar cinci concerte educative pe an. Este un punct peste care noi nu putem trece mai departe pentru că sindicatul impune atât”, a subliniat managerul, citat de publicația “Ora de Sibiu”.

Managerul sugerează și unul dintre motivele pentru care i-a demis pe unii angajați. “Pentru mine cea mai gravă eroare pe care o poate face un angajat al Filarmonicii este să pună în pericol desfășurarea unei repetiții sau a unui concert. Lucrăm pe bani publici și trebuie să găsim metode legale să ne înțelegem. Eu nu voi pune niciodată în pericol activitatea instituției”, a susținut managerul Filarmonicii.

În paralel, pe site-ul oficial al Filarmonicii, site pe care îl supervizează probabil managerul, este postat și un articol, din februarie 2023, din publicația “Sibiul Azi”. În acel articol, managerul explica de ce fusese anulat un concert. “Erau șapte instrumentiști, din care doi lipsesc. Dirijoarea ne-a spus că nu se poate organiza acest concert în această formulă, lipsesc trombonul – Emanuel Dombi, vicepreședintele Sindicatului, și tuba – Daniel Luca. Aveam sala pregătită pentru copiii care și-au cumpărat bilete, prin părinți sau școală, precum și pentru copiii din centrele de plasament DGASPC Sibiu, deoarece i-am invitat și pe ei, în cadrul parteneriatului pe care îl avem, pentru a ne implica în viața lor. Acum suntem puși într-o situație neplăcută, pe de o parte juridică, pentru că am vândut biletele și nu oferim nimic. Astfel, activitatea noastră este pusă în mare pericol”, declara managerul Lupeș.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!