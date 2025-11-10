Simona Halep, impresionată de două jucătoare în 2025! „Ceva uimitor, au inspirat o lume întreagă”

Fosta campioană a vorbit despre modelele care au inspirat-o în acest sezon și despre onoarea de a fi parte din „clubul select” al fostelor lidere mondiale.

Simona Halep (33 de ani) a participat, în calitate de ambasadoare, la Turneul Campioanelor 2025, desfășurat la Riad, acolo unde Elena Rybakina s-a impus în finală, în fața Arynei Sabalenka, în minimum de seturi. Fosta lideră mondială a fost una dintre prezențele speciale ale evenimentului și a luat parte la festivitatea de premiere, înmânând trofeul de #1 mondial la final de an sportivei din Belarus, alături de Garbiñe Muguruza.

Într-un videoclip publicat de WTA pe rețelele de socializare, Halep a răspuns mai multor întrebări legate de actualul sezon, oferind un răspuns care a atras atenția tuturor. Întrebată ce jucătoare au inspirat-o în 2025, românca le-a nominalizat pe Jasmine Paolini și Amanda Anisimova, două sportive care au avut parcursuri spectaculoase în ultimul an.

„Sunt două. Paolini, deoarece a luptat din greu pentru a ajunge aici, și Anisimova, pentru că s-a confruntat cu probleme de sănătate mintală și acum este în top 8, ceva uimitor.”

– Simona Halep, pentru WTA

Două povești de inspirație pentru lumea tenisului

Halep a vorbit cu admirație despre Jasmine Paolini, italianca ce a muncit ani întregi pentru a ajunge în elita tenisului mondial. Prezența ei la Riad a fost rezultatul unei ascensiuni constante și a unui sezon de excepție, în care a demonstrat o determinare rar întâlnită.

Pe de altă parte, americanca Amanda Anisimova a fost elogiată de Halep pentru revenirea sa impresionantă, după o perioadă în care a fost nevoită să se retragă din circuit din cauza problemelor de natură psihologică. Reușita de a încheia anul între primele opt jucătoare ale lumii a fost văzută de Simona ca „o dovadă de forță interioară și inspirație”.

Halep, din nou pe scena marilor campioane

La ceremonia de încheiere a Turneului Campioanelor, Aryna Sabalenka a fost premiată pentru statutul de număr 1 mondial la finalul anului. Trofeul i-a fost înmânat chiar de Simona Halep și Garbiñe Muguruza, într-un moment simbolic pentru WTA.

Pe rețelele sale sociale, Halep s-a arătat emoționată să facă parte din eveniment și a împărtășit un detaliu mai puțin cunoscut:

„Onorată să împart momentul cu aceste două incredibile campioane! Chiar dacă doar pentru câteva fotografii. P.S. Am aflat astăzi că doar 12 sportive din istorie au încheiat sezonul ca numărul 1 mondial mai mult de o dată, și sunt mândră să fiu una dintre ele.”

Fosta campioană de la Roland Garros și Wimbledon a stat în fruntea ierarhiei mondiale timp de 64 de săptămâni, reușind să încheie anii 2017 și 2018 pe prima poziție. Celelalte 11 jucătoare care au obținut cel puțin două sezoane terminate ca lider mondial sunt:

Steffi Graf (8), Martina Navratilova (7), Chris Evert (5), Serena Williams (5), Lindsay Davenport (4), Monica Seles (3), Martina Hingis (3), Justine Henin (3), Ashleigh Barty (3), Caroline Wozniacki (2) și Iga Świątek (2).

La finalul acestui an, Aryna Sabalenka se alătură acestui grup select, devenind a 13-a jucătoare din istoria tenisului feminin care reușește performanța.

Un mesaj de echilibru și inspirație

Simona Halep, revenită în prim-plan după o perioadă dificilă în carieră, a transmis un mesaj care a rezonat cu fanii: echilibrul, sănătatea mintală și pasiunea pentru sport rămân mai importante decât trofeele.

Prin gestul și cuvintele sale, Halep a confirmat din nou statutul de model al tenisului românesc și mondial, o sportivă care inspiră prin eleganță, echilibru și recunoașterea meritelor generației actuale.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!