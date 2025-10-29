Liderul AUR, George Simion, a lansat un atac dur la adresa lui Sorin Grindeanu, acuzându-l că sabotează relațiile României cu Statele Unite și cu fostul președinte american Donald Trump. Reacția sa vine după ce Grindeanu, liderul interimar al PSD, i-a cerut premierului Ilie Bolojan să retragă propunerea Oanei Gheorghiu pentru funcția de vicepremier.

Simion: „Grindeanu e penibil și controlat de sistem”

Într-un mesaj video publicat pe TikTok, George Simion l-a numit pe Sorin Grindeanu „penibil” și „controlat de sistem”, acuzându-l că, de-a lungul carierei, a fost un simplu executant al ordinelor venite din partid sau din instituțiile de putere.

„Când credeam că nu se poate mai penibil și mai controlat decât Marcel Ciolacu, iată-l pe Sorin Grindeanu. Acest penibil care a executat tot ce i s-a dat. Acum e deranjat de Oana Gheorghiu, femeia de la Dăruiește Viață, să nu cumva să fie vicepremier, că vezi Doamne, strică relațiile cu Statele Unite”, a declarat Simion.

Liderul AUR consideră că reacția lui Grindeanu arată frica PSD față de oameni independenți și reformatori.

Critici la adresa PSD și a lui Marian Neacșu

Simion a extins atacul și către Partidul Social Democrat, amintind numele vicepremierului Marian Neacșu, pe care l-a numit „penal”.

„Îl ai pe un penal acolo, Sorine, în funcția de vicepremier. Îl cheamă Marian Neacșu. Îl cunoști? Asta e imaginea voastră în fața partenerilor americani”, a spus liderul AUR.

Referiri la Donald Trump și la acuzații privind anularea alegerilor

George Simion a afirmat că Sorin Grindeanu este „ultimul care poate vorbi despre relațiile cu Washingtonul”, acuzându-l că a fost implicat în „anularea alegerilor libere” și că a făcut parte din tabăra politică ce l-a criticat pe Donald Trump.

„Unii dintre noi suntem trumpiști, alții l-au atacat pe Trump ani la rând. Sorin Grindeanu și PSD au mers mereu pe linia globalistă, iar acum vin și ne dau lecții despre cum se construiește o relație cu America”, a spus Simion.

El a adăugat că adevărata amenințare pentru parteneriatul strategic cu SUA nu vine de la Oana Gheorghiu, ci de la politicienii compromiși.

„Domnul Grindeanu să se uite în propria ogradă. Relațiile cu Statele Unite nu le afectează o femeie care a construit un spital, ci un sistem care încă premiază impostura și penalii”, a transmis liderul AUR.

Acuzații privind avere și beneficii de lux

În același mesaj video, George Simion a făcut și acuzații privind presupuse foloase necuvenite de care s-ar fi bucurat Sorin Grindeanu. El a afirmat că fostul premier „a primit blocuri drept șpagă” și ar fi beneficiat de excursii plătite de companii private, inclusiv de grupul Nordis.

„Sorine, nu mai vorbi despre relațiile cu Statele Unite când ai luat blocuri ca șpagă și ai mers prin toate avioanele Nordis, pe banii altora”, a spus liderul AUR.

Simion a încheiat clipul acuzând PSD de ipocrizie și corupție:

„Sorin Grindeanu și acest PSD merită să fie taxați de români. Nu poți vorbi despre democrație când ai participat la anularea alegerilor și la compromisuri care au umilit România.”

Contextul politic: propunerea Oanei Gheorghiu

Premierul Ilie Bolojan a transmis marți președintelui Nicușor Dan propunerea ca Oana Gheorghiu, cofondatoare a Asociației Dăruiește Viață, să ocupe funcția de vicepremier. La scurt timp după anunț, Sorin Grindeanu a cerut retragerea nominalizării, susținând că aceasta ar putea deteriora relațiile României cu Statele Unite.