Un studiu amplu realizat de Universitatea din Ghent (Belgia), citat de The Guardian, arată că siguranța aeriană în Europa este pusă în pericol de politicile agresive de reducere a costurilor și de presiunea asupra angajaților companiilor aeriene.

Piloții și însoțitorii de bord semnalează că sunt nevoiți să lucreze ore extinse și să ascundă semnele oboselii, ceea ce compromite siguranța pasagerilor.

Potrivit cercetării, multe companii aeriene au „slăbit în mod sistemic” standardele de siguranță, iar angajații epuizați se simt prea intimidați pentru a respinge decizii care le par nesigure.

Dacă în 2014, 82% dintre piloți afirmau că pot modifica instrucțiuni, acum peste jumătate dintre respondenți spun că nu se mai simt capabili să conteste ordinele superiorilor.

Aproximativ 30% dintre piloți au recunoscut că uneori evită să ia decizii de siguranță, temându-se de consecințe asupra carierei lor.

Personalul de bord, transformat în agenți de vânzări

Raportul arată și nemulțumirea însoțitorilor de bord, care susțin că li se cere să facă vânzări de parfumuri și băuturi alcoolice în timpul zborului, rol care intră în conflict cu responsabilitățile lor principale legate de siguranță și protecția pasagerilor.

„Trecerea către responsabilități de vânzări la bord riscă să dilueze natura centrată pe siguranță a muncii personalului de cabină, creând conflicte de rol, stres psihosocial și ambiguități legale”, au scris autorii studiului, Yves Jorens și Lien Valcke.

Efectele pandemiei și presiunea low-cost

Studiul subliniază că pandemia de Covid a accelerat degradarea condițiilor de muncă, după ce mulți piloți seniori au părăsit industria și au fost înlocuiți cu angajați mai tineri, plătiți mai puțin și angajați pe contracte precare.

Odată cu expansiunea companiilor low-cost și revenirea traficului aerian, echipajele sunt obligate să lucreze schimburi mai lungi și să se odihnească mai puțin. Astfel, 42% dintre membrii echipajelor sunt convinși că managementul prioritizează programarea curselor în locul siguranței.

„Mă simt ca un criminal doar pentru că sunt bolnav”

Oboseala rămâne o problemă gravă. Unul din trei piloți și aproape jumătate dintre însoțitorii de bord au admis că uneori ezită să se declare inapți de zbor chiar și atunci când sunt epuizați sau bolnavi.

Opiniile colectate anonim ilustrează tensiunea din interiorul industriei: „Mă simt ca un criminal doar pentru că sunt bolnav”, a declarat un angajat. Un altul a relatat că managerul bazei europene a strigat: „Ești aici ca să vinzi, naibii!”.

