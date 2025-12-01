6.6 C
Sheffield Wednesday, din nou la pământ! Clubul istoric primește o nouă depunctare...

Sheffield Wednesday, din nou la pământ! Clubul istoric primește o nouă depunctare drastică

Fotbal
Actualizat:
Dragos Soneriu
Dragos Soneriu
sheffield wednesday v sheffield united sky bet championship
SHEFFIELD, ENGLAND - NOVEMBER 23: Jamal Lowe of Sheffield Wednesday looks dejected after the Sheffield United first goal scored by Tyrese Campbell (not pictured) during the Sky Bet Championship match between Sheffield Wednesday and Sheffield United at Hillsborough on November 23, 2025 in Sheffield, England. (Photo by George Wood/Getty Images)

Sheffield Wednesday ajunge la -10 puncte după o nouă sancțiune aplicată de EFL.

Sheffield Wednesday, una dintre cele mai vechi și mai titrate echipe din fotbalul englez, traversează unul dintre cele mai dificile momente din istoria sa modernă. După sancțiunea severă din octombrie, clubul aflat în insolvență a primit încă o depunctare, de această dată de 6 puncte, ceea ce duce totalul la -10 puncte și coboară formația pe ultimul loc din Championship. Situația este critică, iar șansele de salvare sunt minime.

Decizia vine în urma unor încălcări repetate ale regulilor privind obligațiile financiare, în special cele legate de achitarea salariilor. EFL a emis un comunicat ferm, în care a anunțat atât depunctarea, cât și sancționarea fostului proprietar, Dejphon Chansiri. În document se precizează clar: „Sheffield Wednesday FC va fi penalizată cu șase puncte, cu efect imediat, pentru multiple încălcări ale regulamentelor EFL legate de obligațiile de plată, iar fostului proprietar al clubului, domnul Dejphon Chansiri, îi este interzis să fie proprietar sau director al oricărui club din EFL pentru o perioadă de trei ani”, conform citării din DailyMail.

Mai mult, liga explică modul în care s-a ajuns la această decizie: „Sancțiunile aplicate atât clubului, cât și domnului Chansiri au fost confirmate după ce părțile au ajuns la un acord privind sancțiunea corespunzătoare, acord care a fost ulterior ratificat de președintele comisiei independente de disciplină desemnate”.

Un nou episod într-un istoric recent al sancțiunilor

Situația clubului nu este una izolată. În luna iunie, Sheffield Wednesday era deja acuzată de încălcări multiple ale regulamentului, iar neplata salariilor reprezenta doar vârful icebergului. În sezonul 2020-2021, echipa a fost depunctată tot cu 6 puncte pentru încălcarea regulilor de profit și sustenabilitate, ceea ce a dus la retrogradarea din Championship.

Dincolo de problemele actuale, Sheffield Wednesday rămâne un nume cu greutate în fotbalul englez. Fondat în 1867, clubul a câștigat patru titluri de campioană (1903, 1904, 1929, 1930), trei Cupe ale Angliei (1896, 1907, 1935), o Supercupă a Angliei (1936) și o Cupă a Ligii (1991). În plus, formația are cinci promovări istorice din a doua divizie, obținute în 1900, 1926, 1952, 1956 și 1959.

Astăzi, însă, realitatea este mult mai sumbră. Cu -10 puncte în clasament și un ecart de 27 de puncte față de primul loc salvator, ocupat în prezent de Swansea, Sheffield Wednesday pare condamnată la o nouă coborâre în eșalonul inferior, într-un sezon marcat de instabilitate financiară și tensiuni administrative.

Dragos Soneriu
Dragos Soneriu
Dragoș are o vastă experiență în domeniul jurnalismului sportiv și al comentariilor sportive, activând pe principalele canale de televiziune din România. În prezent, este comentator sportiv la Antena 1 pentru competiții importante de fotbal, tenis, înot și polo. Anterior, între februarie 2021 și septembrie 2022, a fost redactor pentru Sport.ro, contribuind la scrierea știrilor și administrarea paginilor de social media ale site-ului.
Ultima oră
Pe aceeași temă

