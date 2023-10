Sharon Stone are nevoie de 8 ore de “somn neîntrerupt” pentru a evita “crizele”

Într-un interviu acordat revistei People, Stone a povestit că, după accidentul vascular cerebral din 2001, trebuie să aibă parte de “opt ore de somn neîntrerupt” pentru a se asigura că nu va avea un alt incident de sănătate.

“Multă vreme am vrut să mă prefac că sunt bine”, a declarat ea pentru publicație. “Am nevoie de opt ore de somn neîntrerupt pentru ca medicamentele mele să își poată face efectul, astfel încât să nu am crize convulsive. Sunt o persoană cu dizabilități și, din această cauză, nu prea sunt angajată. Acestea sunt lucrurile cu care m-am confruntat în ultimii 22 de ani, iar acum sunt deschisă în legătură cu asta.”

Stone a vorbit anterior despre cum, după incidentul său medical, a fost evitată de Hollywood.

La prânzul “Raising Our Voices”, organizat de The Hollywood Reporter în iunie, Stone a recunoscut că, la fel ca și alte persoane din sală, și ea este “o persoană care are o problemă de diversitate”.

“Am avut un atac cerebral în 2001. Aveam o șansă de supraviețuire de 1%. Am avut o hemoragie cerebrală de nouă zile. M-am recuperat timp de șapte ani și de atunci nu am mai avut locuri de muncă. Mi s-a schimbat contractul. Am o zi de maximum 14 ore. Când s-a întâmplat prima dată, nu am vrut să spun nimănui pentru că, dacă ceva nu merge bine, ești dat afară. Ceva nu a mers bine cu mine: Am fost pe bară, timp de 20 de ani”, a declarat ea.

În momentul accidentului vascular cerebral, Stone avea o ascensiune carieră. A fost nominalizată la Oscar pentru rolul din “Casino” cu cinci ani înainte de incidentul de sănătate. Cu câteva luni înainte de accidentul vascular cerebral, ea și soțul ei de atunci, Phil Bronstein, l-au adoptat pe fiul lor Roan.

De atunci, Stone a mai adoptat încă doi copii: Laird, în vârstă de 18 ani, și Quinn, în vârstă de 17 ani. Roan are acum 23 de ani.

După accidentul vascular cerebral, lucrurile au început să se înrăutățească pentru Stone.

Ea a declarat pentru revista People că ea și Bronstein au divorțat în 2004.

“Am pierdut totul”, a spus Stone. “Mi-am pierdut toți banii. Am pierdut custodia copilului meu. Mi-am pierdut cariera. Am pierdut toate acele lucruri care sunt adevărata ta identitate și viața ta.”

Ea a adăugat: “Nu am recuperat niciodată mare parte din ele, dar am ajuns la un punct în care sunt împăcată cu asta, în care recunosc cu adevărat că sunt suficientă.”

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!