Sharapova, fără filtre! „Eu încerc să te bat măr a doua zi, cum e posibil să fim prietene?”

Fosta campioană a explicat de ce nu a rezonat niciodată cu ideea de prietenii în tenis.

Maria Sharapova a vorbit deschis despre modul în care a privit relațiile dintre jucătoare de-a lungul carierei sale. Fosta campioană a mărturisit că nu a putut niciodată să lege prietenii în circuitul WTA, considerând că o apropiere de adversare ar fi fost incompatibilă cu mentalitatea sa competitivă.

Invitată la The David Rubenstein Show, rusoaica a explicat că a fost întotdeauna prea concentrată pe performanță pentru a se implica în interacțiuni sociale cu rivalele sale. Pentru Sharapova, tenisul era o meserie, nu un loc de socializare.

„Am fost destul de sinceră în privința relației dintre un sportiv și alt sportiv. Mi s-a părut mereu foarte greu să împărtășesc ideea de «hai să bem ceva sau să ieșim la cină». Când eu încerc să te bat măr a doua zi și o să strig cu pumnul în fața ta… iar apoi să te îmbrățișez? Cum e posibil? Nu, nu a avut niciodată sens pentru mine”, a declarat Maria Sharapova (min. 15:00).

„Vestiarul era biroul meu”

Fosta număr 1 mondial a recunoscut că nu s-a simțit niciodată confortabil cu îmbrățișările de după meciuri și că întreaga sa carieră a fost construită pe o disciplină strictă și o distanță profesională față de celelalte jucătoare.

„Nu m-am simțit niciodată bine să îmbrățișez jucătoare după meciuri. Eram mult mai concentrată pe competiție decât pe partea socială”, a spus Sharapova, subliniind că, pentru ea, totul se reducea la performanță.

Sharapova a explicat că vedea vestiarul ca pe un spațiu de muncă, nu ca pe un loc de relaxare. A evitat mereu micile discuții și s-a concentrat exclusiv pe pregătire și pe joc.

„Micile discuții nu erau specialitatea mea, sincer. Eram foarte focusată. Vestiarul era biroul meu. Nu stăteam mult acolo, intram și ieșeam. Îl tratam ca pe o profesie extrem de importantă”, a adăugat fosta campioană.

De-a lungul carierei, Maria Sharapova a fost cunoscută pentru intensitatea cu care aborda fiecare competiție. Cvintuplă câștigătoare de Grand Slam, ea face parte din grupul select de doar zece jucătoare din Era Open care au realizat „Career Slam” – adică au câștigat toate cele patru turnee majore.

A debutat la un turneu de Grand Slam în 2003, când a pierdut în primul tur la Australian Open și Roland Garros, însă a impresionat la Wimbledon, unde a ajuns până în optimi. În același an, a cucerit primele sale trofee WTA la Tokyo și Quebec, fiind desemnată WTA Newcomer of the Year.

Pentru Sharapova, succesul a fost mereu rezultatul unei rigori extreme și al unei atitudini de profesionist total, chiar dacă asta a însemnat să rămână distantă față de restul circuitului.

