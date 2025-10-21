Potrivit lichidatorului, toți cei 40 de foști angajați incluși în tabelul de plată au fost despăgubiți, cu excepția unei singure persoane care nu a putut fi contactată

După mai bine de zece ani în care halele sale au rămas pustii, fabrica Sanevit din Arad, cândva singura unitate din România capabilă să producă seringi și ace medicale de unică folosință, a fost vândută la licitație pentru suma de 1,68 milioane de euro. Tranzacția marchează finalul unei lungi proceduri de faliment, dar și momentul în care foștii angajați și-au primit integral salariile restante, o datorie pe care nu mai credeau că o vor încasa vreodată, scrie Agerpres.

Mai mulți foști salariați au confirmat că, după ani de așteptare, au fost contactați de lichidatorul judiciar pentru a comunica datele bancare necesare plății. „Am fost anunțați că s-a finalizat vânzarea și ni s-a spus să mergem la lichidator pentru a primi banii. Eu am plecat în 2013, după ce muncisem mai bine de un an fără plată. Nu mai credeam că se va face dreptate. M-a surprins să văd că am primit exact suma trecută pe statele de plată, fără dobânzi sau penalități, dar integral. E o închidere onestă a unui capitol trist”, a declarat un fost inginer al fabricii.

Potrivit lichidatorului, toți cei 40 de foști angajați incluși în tabelul de plată au fost despăgubiți, cu excepția unei singure persoane care nu a putut fi contactată. Valoarea totală a salariilor achitate depășește 1,5 milioane de lei, iar cea mai mare sumă individuală, 167.000 de lei, a revenit unui fost membru din conducerea fabricii.

Fabrica Sanevit, situată în cartierul arădean Grădiște, se întinde pe o suprafață de peste 30.000 de metri pătrați, incluzând o hală de producție de aproximativ 14.000 de metri pătrați și mai multe clădiri administrative. A fost scoasă la licitație cu un preț de pornire de 1,6 milioane de euro, iar cumpărătorul, o companie românească, a oferit 1,68 milioane de euro. Deocamdată, noul proprietar nu a comunicat ce planuri are pentru terenuri și construcții.

Sanevit a fost inaugurată la mijlocul anilor ’90, într-un moment în care România încerca să-și refacă infrastructura de producție medicală. Cu o capacitate anuală proiectată de 160–200 de milioane de seringi și peste 500 de milioane de ace, unitatea era considerată un simbol al autosuficienței industriale. În realitate, fabrica nu a funcționat niciodată la mai mult de 30% din capacitate, confruntându-se cu lipsa comenzilor și cu multe costuri ridicate de operare.

În 2013, producția a fost oprită complet, iar compania a rămas împovărată de datorii de peste 8,4 milioane de lei. Deși Ministerul Economiei, care o deținea, a încercat de mai multe ori să o privatizeze, nici un investitor nu s-a arătat interesat.

După ani de incertitudine, Tribunalul Arad a declarat falimentul fabricii în 2021, deschizând calea pentru lichidarea bunurilor și recuperarea parțială a datoriilor. Vânzarea de acum închide definitiv povestea unei întreprinderi care, în anii ’90, simboliza speranța reindustrializării României, dar care, ca multe alte proiecte de stat, s-a stins între birocrație, lipsa de viziune și indiferență.

Pentru foștii angajați, primirea salariilor restante este o compensație morală tardivă. „Nu mai avem fabrica, dar măcar am primit ce ni se cuvenea. Poate noul proprietar va readuce viață, acolo unde noi am lăsat visele neterminate”, a spus unul dintre ei, privind spre porțile închise ale halei în care cândva se produceau milioane de seringi destinate spitalelor din toată țara.

