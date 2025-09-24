Cele mai mari câștiguri au fost bifate în sectorul hoteluri–restaurante, care a raportat un salt de 11,1%, față de luna precedentă

Serviciile de piață au cunoscut o revenire puternică în luna iulie 2025, însă imaginea generală după primele șapte luni rămâne una amestecată, potrivit datelor transmise de Institutul Național de Statistică.

Volumul cifrei de afaceri din aceste servicii a urcat cu 8,5% față de iunie, un avans semnificativ, semnalând o cerere sporită în special pentru ospitalitate și divertisment. Totuși, după eliminarea efectelor de sezonalitate, dinamica se schimbă: în loc de creștere, rezultatele ajustate arată o scădere de 1,8%, ceea ce indică un impuls fragil și dependent de contextul sezonier.

Cele mai mari câștiguri au fost bifate în sectorul hoteluri–restaurante, care a raportat un salt de 11,1%, față de luna precedentă, reflectând vârful sezonului estival. Activitățile recreative, jocurile de noroc și divertismentul au adăugat 2,7%. La polul opus, agențiile de turism și tur-operatorii au resimțit o corecție severă, cu o scădere de 6,2%. Declinuri s-au înregistrat și în zona serviciilor de coafură și înfrumusețare (-3,6%) și la spălătoriile de rufe (-0,8%).

Comparativ cu iulie 2024, indicatorul brut arată o creștere anuală de 0,9%. Susținătorii acestei evoluții sunt aceiași actori tradiționali, jocurile de noroc și activitățile recreative (+2,9%), hotelurile și restaurantele (+1,8%), dar și serviciile de înfrumusețare (+1,6%). Scăderile cele mai mari sunt raportate la agențiile de turism (-23,5%), care confirmă presiunile din industrie, și la spălătoriile de textile (-8,8%).

Dacă privim primele șapte luni din 2025, tabloul este unul al unei creșteri foarte modeste, de doar 0,3% pe brut, față de aceeași perioadă a anului trecut. Serviciile de coafură și cosmetică (+15,9%) și spălătoriile de textile (+2,4%) dau tonul avansului, alături de sectorul hoteluri–restaurante (+1,7%). În schimb, turismul se prăbușește (-15,5%), iar divertismentul și activitățile conexe marchează un recul de 4,4%. Pe seria ajustată, volumul rămâne la același nivel, confirmând stagnarea pieței.

În concluzie, cifrele sugerează o redresare cu multe umbre: consumul intern stimulează domenii, precum ospitalitatea, relaxarea și îngrijirea personală, dar turismul rămâne punctul vulnerabil al economiei serviciilor. Dependența de factori sezonieri și de comportamentul volatil al consumatorilor arată că revenirea sustenabilă a sectorului ar putea fi întârziată, în lipsa unor reforme și adaptări structurale.

Imaginea de ansamblu a pieței de servicii confirmă o economie aflată într-un echilibru precar, unde creșterile punctuale nu reușesc încă să compenseze vulnerabilitățile cronice ale unor sectoare cheie.

