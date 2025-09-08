Serviciile Azure afectate după tăierea cablurilor submarine din Marea Roșie

Microsoft a anunțat că utilizatorii platformei cloud Azure ar fi putut întâmpina întârzieri crescute în accesarea serviciilor, ca urmare a tăierii mai multor cabluri submarine în Marea Roșie, potrivit Bloomberg.

Compania a precizat într-un update de status că traficul care tranzitează Orientul Mijlociu sau se îndreaptă către Asia și Europa a fost afectat. Microsoft nu a oferit informații despre cine a provocat tăierile sau motivele acestora.

„Repararea cablurilor submarine poate dura mult timp. Între timp, monitorizăm constant, reechilibrăm și optimizăm rutele pentru a reduce impactul asupra clienților,” a transmis compania.

Până sâmbătă seara, Microsoft a raportat că nu mai detectează probleme cu Azure. Totuși, Azure nu a fost singurul serviciu afectat, NetBlocks semnalând că „o serie de pene de cabluri submarine în Marea Roșie a degradat conectivitatea la internet în mai multe țări”, inclusiv India și Pakistan.

Anterior, rebelii houthi din Yemen au negat implicarea lor în atacuri asupra cablurilor submarine ca parte a unei campanii în Marea Roșie menite să exercite presiuni asupra Israelului, relatează Associated Press.

