Sergio Conceicao, conferință de presă de doar 30 de secunde după înfrângerea cu Feyenoord!

Antrenorul lui AC Milan, Sergio Conceicao, a avut o reacție surprinzătoare după eșecul echipei sale cu Feyenoord (0-1) în prima manșă a play-off-ului pentru optimile Ligii Campionilor.

Deranjat de timpul de așteptare, lusitanul a răspuns la o singură întrebare și a părăsit conferința de presă după doar 30 de secunde.

Frustrare după meci și o conferință expeditivă

AC Milan a fost învinsă de Feyenoord pe stadionul „De Kuip” din Rotterdam, unicul gol al partidei fiind marcat de Igor Paixao în minutul 3. Meciul a fost unul echilibrat, dar italienii nu au reușit să găsească soluții pentru a egala și vor trebui să întoarcă scorul în returul programat pe 18 februarie, pe San Siro.

După meci, Sergio Conceicao a participat la interviurile acordate televiziunilor italiene, iar apoi a mers la conferința de presă oficială. Acolo, însă, a fost nevoit să aștepte 15 minute în afara sălii, deoarece intervenția fundașului Gijs Smal (Feyenoord) s-a prelungit mai mult decât era programat.

Această întârziere l-a iritat vizibil pe antrenorul lusitan, care, odată ce a luat loc la masă, a răspuns la o singură întrebare și a încheiat rapid conferința.

„Am așteptat 15 minute afară, acum mi-am făcut cele 30 de secunde și este suficient,” a declarat Conceicao înainte de a părăsi sala.

Unicul său răspuns a fost legat de analiza meciului, iar tehnicianul a explicat în câteva fraze cum a văzut evoluția echipei sale:

„Știam cum este atmosfera, despre agresivitatea lor, știam toate astea. Jocurile devin dificile dacă nu câștigi duelurile. Am început bine cu o ocazie a lui Reijnders, apoi am primit golul, se întâmplă aceste lucruri. Nu a fost un meci norocos. Ar fi trebuit să facem mai mult și am avut ocazii pentru a egala măcar. OK, acum am rezumat jocul pentru voi. Văzând că am așteptat 15 minute afară, acum mi-am terminat cele 30 de secunde și asta este suficient.”

AC Milan, obligată să câștige în retur

Eșecul de la Rotterdam pune presiune pe AC Milan, care trebuie să obțină un rezultat pozitiv în retur pentru a avansa în optimile Ligii Campionilor.

Feyenoord a demonstrat că este o echipă disciplinată, capabilă să profite de orice greșeală adversă, iar Milan va trebui să îmbunătățească atât jocul defensiv, cât și eficiența în atac pentru a întoarce soarta calificării.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!