Autoritățile separatiste de la Tiraspol ar putea organiza un referendum care să aprobe “unirea” Transnistriei cu Rusia.

Acest risc este prezentat într-o analiză difuzată de Institutul pentru Studiul Războiului (The Institute for the Study of War, ISW), o organizație cu sediul în SUA.

Analiza care anticipează eventualul referendum din Transnistria a fost publicată de ISW la data de 22 februarie 2024. Titlul acestei analize subliniază că Transnistria “poate organiza un referendum pentru anexarea la Rusia, pentru a sprijini războiul hibrid al Rusiei împotriva Republicii Moldova”.

Decizia privind organizarea referendumului s-ar putea anunța la congresul “deputaților” din Transnistria, congres pe care liderul pro-rus de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, l-a convocat în ziua de 28 februarie 2024. “Pretextul pentru o astfel de convocare ar putea fi presupusa necesitate de a proteja cetățenii și < compatrioții > ruși din Transnistria de amenințările din partea Republicii Moldova sau a NATO, sau a ambelor. Președintele rus Vladimir Putin ar putea, în cea mai periculoasă dintre variante, să anunțe anexarea Transnistriei de către Rusia în timpul discursului pe care și l-a planificat în fața Adunării Federale a Rusiei pe 29 februarie, deși acest lucru pare puțin probabil. Mai probabil, Putin va saluta orice acțiune a congresului deputaților din Transnistria și va prezenta observațiile sale cu privire la această situație”, arată analiza ISW.

Un opozant din Transnistria, Ghenadie Ciorba, a declarat pentru presa din Republica Moldova că este posibilă decizia de organizare a unui referendum, decizie care să fie anunțată la congresul de la Tiraspol, din 28 februarie 2024. Totuși, în Ucraina, atât reprezentanți ai serviciului militar de informații cât și președintele Zelenski s-au declarat sceptici cu privire la organizarea unui asemenea referendum.

Realitatea din Transnistria ar fi aceea că, deși imensa majoritate a populației este rusofonă, localnicii nu doresc să fie atrași în războiul dintre Rusia și Ucraina. Dacă Transnistria s-ar “alipi” la Rusia, această regiune a Republicii Moldova ar deveni zonă de război.

Rusia menține ilegal în Transnistria circa 1500 de militari (două batalioane, potrivit ISW), pe care îi denumește “pacificatori”. Guvernul Republicii Moldova a cerut Rusiei de mai multe ori, însă fără succes, să-și retragă militarii din Transnistria. Strategia Rusiei, de a organiza un referendum într-o regiune ocupată de miitarii ei, pentru ca apoi să anunțe “unirea” regiunii cu Rusia, a mai fost folosită în Crimeea, în Donețk și în Lugansk.

