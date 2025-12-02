Senegal completează grupa României la Mondial! „Tricolorele” își cunosc acum toate adversarele

România intră în grupa principală alături de Senegal, Elveția și Ungaria.

România și-a aflat în mod oficial ultima adversară din grupa principală a Campionatului Mondial de handbal feminin, chiar înaintea duelului decisiv cu Danemarca din grupele preliminare. Senegal a câștigat confruntarea cu Iran, scor 30-21, și a obținut calificarea în faza următoare a competiției, completând astfel tabloul pentru selecționata tricoloră. Reporterul Adrian Jitea și fotoreporterul Ionuț Iordache transmit de la Rotterdam toate informațiile importante privind evoluția echipei României și atmosfera de la turneu.

Victoria Senegalului era una așteptată, având în vedere diferența de valoare dintre cele două selecționate. Deși Iranul a abordat partida cu determinare, africancele au controlat în mare parte jocul și s-au impus fără emoții. În pauza meciului, Senegal conducea cu 17-15, iar în a doua repriză a reușit să se desprindă decisiv, gestionând mai bine ritmul și contraatacurile. Cu nouă goluri avans la final, Senegal merge în grupa principală unde va da piept cu România, Elveția și Ungaria.

Pentru România, prezența Senegalului în grupa principală aduce un duel complet diferit față de cele disputate până acum. Tricolorele au bifat două victorii consistente în prima fază a competiției, în fața Japoniei și Croației, și se află în fața unui meci crucial cu Danemarca. În funcție de rezultat, româncele pot intra în grupa principală cu două sau patru puncte. O victorie împotriva Danemarcei ar reprezenta un avantaj enorm pentru parcursul în faza următoare.

Grupa principală se conturează, dar programul depinde de rezultatele serii

Deocamdată, programul complet al meciurilor din grupa României nu este stabilit. Acesta va fi definitivat la finalul confruntărilor din această seară, imediat după partida România – Danemarca. Cert este că Senegal va intra în grupa principală fără puncte, deoarece nu transferă rezultatele obținute în duelurile directe cu echipa clasată peste ea. Totul depinde acum și de înfruntarea dintre Elveția și Ungaria, un meci direct care poate modifica numărul de puncte cu care cele două vor intra în faza următoare. În prezent, ambele ar avea câte două puncte, însă rezultatul final ar putea schimba ordinea sau diferența dintre ele.

Pentru România, obiectivul principal este acum menținerea formei bune și abordarea cu încredere a duelurilor din grupa principală. Tricolorele au demonstrat până acum un joc solid, cu ritm, determinare și eficiență în momentele decisive. Duelurile cu Senegal, Elveția și Ungaria vor fi definitorii pentru șansele de calificare în sferturile de finală ale competiției, iar punctele acumulate în partida cu Danemarca vor cântări decisiv în economia grupei.

