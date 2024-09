Săptămâna trecută, acțiunile companiilor de creditare a consumatorilor au scăzut semnificativ, după ce directorii au semnalat dificultăți în plățile efectuate de debitorii cu venituri mici.

Semnele că americanii se luptă să facă față creșterii facturilor au declanșat îngrijorări pe Wall Street, conform Wall Street Journal.

Comentariile pesimiste prezentate la conferința bancară Barclays au stârnit temeri suplimentare în rândul investitorilor, care erau deja preocupați de starea economiei americane.

După doi ani de creștere a ratelor dobânzilor, investitorii sunt extrem de atenți la orice semn de recesiune posibilă. Se așteaptă ca Rezerva Federală să înceapă reducerea ratelor dobânzilor în cadrul reuniunii sale de săptămâna viitoare, dar unii investitori se tem că măsurile ar fi fost întârziate.

Directorii de bănci au oferit perspective valoroase despre provocările financiare cu care se confruntă americanii.

Conform unui raport din august al Federal Reserve Bank of New York, aproximativ 9,1% din soldurile cardurilor de credit au intrat în incapacitate de plată în ultimul an, cea mai mare rată din ultimul deceniu.

Moshe Orenbuch, analist la TD Cowen, a subliniat că această problemă afectează în mod special persoanele din jumătatea inferioară a spectrului de venituri.

Mark Mason, director financiar la Citigroup, a raportat o creștere a numărului de restanțe și un număr mai mare de consumatori cu solduri restante, menționând că majoritatea cheltuielilor suplimentare provin din partea clienților mai înstăriți ai băncii.

În plus, la începutul verii, directorii JPMorgan Chase și Discover Financial Services au observat o tendință de cheltuieli mai prudente din partea consumatorilor cu venituri reduse.