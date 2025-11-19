O nouă lege privind utilizarea semnăturii electronice a fost adoptată miercuri de Camera Deputaților, care a votat proiectul cu 253 de voturi „pentru”, 20 „contra” și două abțineri.

Modificarea vizează art. 150 alin. (2) din Codul de procedură civilă și introduce posibilitatea certificării documentelor cu originalul prin aplicarea unei semnături electronice.

Proiectul completează Legea nr. 134/2010 și clarifică modul în care pot fi transmise și certificate copiile de pe documente în format electronic.

Textul legislativ adoptat stipulează: „Copiile vor fi certificate de parte pentru conformitate cu originalul. Dacă copiile sunt transmise în format electronic, partea le va putea conforma cu originalul, prin aplicarea semnăturii electronice”.

Camera Deputaților a fost forul decizional în acest caz, astfel că proiectul urmează să fie trimis spre promulgare.

Reacții politice: un proiect adoptat prin consens

Deputatul USR Alexandru-Paul Dimitriu a salutat adoptarea proiectului și a transmis un mesaj de mulțumire către toate formațiunile politice care l-au susținut.

„E un proiect de bun simţ, e un proiect care ajută procesul civil să se desfăşoare cu celeritate. (…) Cred că e un moment bun să ne dăm seama că putem face lucruri excepţionale împreună şi că diferenţele pe care le avem din punct de vedere doctrinar să le dăm la o parte atunci când este un proiect bun care ajută românii”, a declarat acesta.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.