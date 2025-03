Selmani explică plecarea de la Dinamo! Kosovarul își dorește un campionat mai puternic, dar nu exclude o revenire.

Atacantul de 27 de ani va părăsi echipa la finalul sezonului, însă rămâne recunoscător pentru perioada petrecută la București.

Astrit Selmani a confirmat că nu își va prelungi contractul cu Dinamo și că își dorește să evolueze într-un campionat mai puternic. Atacantul kosovar, care a fost un om de bază pentru echipa lui Zeljko Kopic, a dezvăluit că a discutat deschis cu oficialii clubului despre planurile sale încă de la început.

Selmani, despre viitorul său și plecarea de la Dinamo

„Am avut discuții înainte de a ajunge aici, chiar înaintea acestei săptămâni, despre felul meu de a juca și despre cum mă pot ajuta să-mi recapăt încrederea. Am vorbit cu Andrei (n.r. – Nicolescu), cu toată lumea, și știau că ambiția mea este să văd ce oportunități am, să joc fotbal în ligi de top.

Am avut discuții constructive, dar știau visul meu și… Nu există resentimente. Joc cu inima pentru Dinamo pe teren, nu contează dacă mai am o lună sau trei de contract. Eu vin dacă mă vor înapoi, îi respect, dar ăsta e fotbalul. Uneori semnezi, alteori nu”, a declarat Selmani, potrivit Sport.ro.

Selmani: „Dacă mă întorc în România, doar la Dinamo voi juca”

Deși se va despărți de echipă, atacantul kosovar a lăudat munca lui Zeljko Kopic și a transmis că Dinamo are toate șansele să crească în viitor.

„Toți fotbaliștii vor să joace în competițiile europene, iar Dinamo lucrează la acest lucru. Acum, clubul e la nivel de top ca facilități, management și va crește. Nu am dubii că va fi bine cu Kopic în frunte, faptul că a semnat pe trei ani este un lucru bun. Poate unii nu au crezut în el, dar a format jucători buni.

Toată lumea a vorbit frumos despre mine, joc cu inima, nu mă afectează și nu am resentimente. Am jucat două meciuri și nu am făcut-o pe poziția mea. Poate alții s-ar fi plâns, dar eu accept planul antrenorului. Sunt un fotbalist de echipă. În România, doar la Dinamo voi juca”, a mai spus Selmani.

