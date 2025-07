Vloggerul Andrei Șelaru, cunoscut ca Selly, a vorbit luni seara, într-un interviu acordat jurnalistului Radu Tudor, la Antena 3 CNN, despre provocările uriașe din spatele festivalului „Beach, Please!”, pe care l-a fondat în 2022 și care, în doar patru ediții, a ajuns să fie cel mai mare din Europa ca număr total de participanți. De asemenea, el a vorbit și despre investițiile făcute în infrastructura locală din Costinești.

În total, s-au înregistrat peste 500.000 de participanți pe parcursul celor cinci zile de festival. Selly a adăugat că, dintre aceștia, peste 15.000 au fost turiști străini, unii veniți pentru prima dată în România.

„Sincer, dacă știam cât de greu va fi când m-am apucat eu în 2022, nu cred că o mai făceam. E a patra ediție, în martie 2022 am co-fondat proiectul alături de încă doi prieteni, astăzi suntem la a patra ediție. E mult mai greu decât ne-am închipuit, dar este lucrul care ne aduce cea mai mare bucurie.

E de departe cel mai amplu proiect și mie îmi plac proiectele mari, n-am putut să fac niciodată lucruri mici și nici nu mi-au plăcut lucrurile foarte simple. E o responsabilitate uriașă, dar când mă uit la toți acei tineri care au fost acolo, care s-au distrat, care s-au simțit bine și care și-au făcut prietenii, și-au făcut amintiri care o să țină o viață, cred că acest lucru e mai important și decât zona de business, de cifre și de părerile împărțite.

Noi am pornit ca un festival mic. Astăzi, „Beach, Please!” este cel mai mare festival din Europa ca număr de participanți, peste Tomorrowland, peste orice festival din România. Asta înseamnă că am avut 155.000 de mii de participanți însumat pe toate zilele, așa se raportează, un trafic pe ziua zero, unu, doi, trei și ziua patru… deci au fost peste 500.000 de persoane, au fost peste 200 de acte artistice și peste 15.000 de turiști străini care aau venit, iar mulți dintre ei pentru prima oară în România.

E o producție cu care ne putem mândri și în Los Angeles, și oriunde în Londra, și în Statele Unite ale Americii. Este cel mai mare festival de hip-hop din întreaga lume. Toată industria muzicală se întreabă de ce oare cel mai mare eveniment pentru genul lor muzical se întâmplă la Costinești. Noi nici nu suntem neapărat un festival hip-hop, noi suntem un festival loial gusturilor noii generații”, a declarat Selly, în direct la Antena 3 CNN.

Selly: „S-au plantat peste 500 de copaci, s-a pus o promenadă care are un kilometru lungime”

Pe lângă organizarea festivalului, Selly a vorbit și despre investițiile făcute în infrastructura locală din Costinești, în parteneriat cu mai mulți antreprenori.

„Beach, Please!" face regenerare culturală. Costinești chiar renaște. S-au plantat peste 500 de copaci, s-a pus o promenadă care are un kilometru lungime, care practic face un semi-cerc în jurul întregului teren. Sunt 21 de hectare de teren, pe lângă asta multe alei secundare tot așa cu pavele, infrastructură permanentă, vorbim de undeva la 10 km de rețele de cabluri, de curent, apă, internet pe sub pământ, s-a plantat gazon.

