Șeful NATO minimalizează retragerea trupelor americane din România

Șeful NATO, Mark Rutte, a minimizat miercuri decizia Statelor Unite de a retrage o parte dintre trupele sale din România, încercând să calmeze îngrijorările privind o posibilă retragere mai amplă a Washingtonului din regiune, notează AFP.

Cred sincer că facem prea mult caz din acest lucru. Astfel de ajustări au loc în mod regulat. Vă rog să nu le interpretați exagerat, a declarat Rutte în cadrul unei conferințe de presă susținute alături de președintele României, la București.

România a anunțat săptămâna trecută că Statele Unite vor retrage o parte dintre militarii dislocați pe teritoriul său – țară aflată la granița cu Ucraina, aflată în plin război –, însă aproximativ 1.000 de membri ai forțelor americane vor rămâne în continuare.

Washingtonul a negat că această mișcare ar reprezenta un pas înapoi în angajamentul său de a contribui la apărarea Europei, în contextul tensiunilor crescute cu Rusia.

Retragerea are loc pe fondul unei revizuiri mai ample a dislocărilor militare americane la nivel global, care a amplificat temerile legate de angajamentul președintelui Donald Trump față de aliații europeni din cadrul NATO.

Administrația Trump a declarat că ia în considerare redistribuirea unor forțe pentru a se concentra mai mult pe alte provocări strategice, cum ar fi China.

Statele Unite au o prezență semnificativă în Europa și, în cadrul acesteia, analizează constant cum își pot utiliza resursele cât mai eficient. Chiar și cu această ajustare, postura militară a SUA în Europa rămâne mai solidă decât a fost în ultimii ani. Sunt, în continuare, mult mai multe trupe americane pe continent decât înainte de 2022, a adăugat Rutte.

Trump a criticat în mod repetat aliații NATO pentru nivelul insuficient de cheltuieli pentru apărare – o temă pe care alianța a încercat să o tempereze, promițând creșterea bugetelor militare la summitul din această vară.

