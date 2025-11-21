Piața muncii din zona euro continuă să fie dinamică, chiar și pe fondul unei economii încetinite. Din finalul anului 2019 și până în prezent, aproape șapte milioane de locuri de muncă au fost create, arată un studiu recent realizat de BNP Paribas.

Un element definitoriu al transformării economice actuale este faptul că aproape un sfert dintre aceste noi locuri de muncă provin din sectoarele tehnologic și digital, în timp ce industriile tradiționale se află în regres.

Creșterea ocupării în sectorul tech este însoțită de o evoluție ascendentă a investițiilor în produse de proprietate intelectuală.

Deși sub nivelul înregistrat în SUA, investițiile din zona euro au urcat la aproape 5% din PIB în trimestrul al doilea din 2025, comparativ cu 6,5% peste Atlantic.

Studiul evidențiază Germania drept exemplu relevant al acestei schimbări structurale.

Germania: scădere în industriile clasice, explozie în sectorul tech

Începând cu trimestrul patru din 2019, Germania a pierdut aproximativ 220.000 de locuri de muncă în industriile manufacturieră și a construcțiilor.

În același interval, însă, sectorul tehnologic a câștigat 580.000 de noi poziții.

Această schimbare profundă se reflectă și în compoziția indicelui bursier DAX, unde valoarea de piață este influențată tot mai mult de două mari companii tech, ambele cu rol redefinit în ecosistemul AI.

Tendință vizibilă în întreaga Europă

Transformarea pieței muncii în favoarea activităților tech, digitale și IT este evidentă nu doar în Germania, ci și în alte economii europene majore, precum Spania și Franța.

Raportat la populația activă, creșteri semnificative se observă în statele baltice (Lituania, Letonia), dar și în Irlanda și Portugalia.

Potrivit studiului, orientarea către tehnologie reprezintă un motor important atât pentru economiile dezvoltate, cât și pentru cele mai mici.

Impact major asupra echilibrului economic al zonei euro

BNP Paribas subliniază că evoluțiile din sectorul tehnologic – în special cele legate de inteligența artificială – vor redesena echilibrul economic al zonei euro și al Uniunii Europene.

Europenii se află, în unele domenii, la un nivel comparabil cu SUA.

