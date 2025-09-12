Șapte din zece locuințe noi livrate în Capitală în ultimii cinci ani s-au construit în sectoarele 4, 3 și 6, arată o analiză realizată de Imobiliare.ro.

Din 2020 până în prezent, în București au fost finalizate aproximativ 63.000 de locuințe, reprezentând 20% din totalul național.

Cartierele Berceni, Brâncoveanu, Pallady, Titan, Drumul Taberei și Militari au concentrat cea mai mare parte a dezvoltărilor rezidențiale, iar prețurile au urcat cu până la 40% în această perioadă.

Piața, dominată de apartamente mici

Structura ofertei a rămas orientată către apartamente de 2 camere, care au reprezentat peste jumătate din totalul unităților livrate. Cele de 3 camere au avut o pondere de 23%, garsonierele de 18%, iar locuințele de 4 camere au însumat doar 5%. Mai puțin de 1.000 de apartamente noi au avut minimum 5 camere.

„Dezvoltarea în jurul unor epicentre înseamnă, teoretic, infrastructură, servicii şi fluxuri de oameni. Pentru un cumpărător, asta înseamnă randament investiţional mai bun, lichiditate crescută la revânzare şi protecţie pe termen lung a valorii proprietăţii. Dar există şi dezavantaje la scara unui oraş: competiţia ridicată între proiecte pe zone restrânse, presiunea pe infrastructură, risc de supraaglomerare şi concentrări de preţuri crescute”, a explicat Daniel Crainic, director de marketing Imobiliare.ro, potrivit Ziarului Financiar.

Sectorul 4: investiții, dezvoltări și creșteri de prețuri

Sectorul 4 a devenit unul dintre principalele centre de atracție pentru cumpărători. Aproape 333.500 de persoane aveau domiciliul aici la mijlocul anului trecut, iar cartiere precum Berceni sau Apărătorii Patriei s-au transformat puternic în ultimii ani.

Prețul mediu solicitat pentru apartamentele noi din Berceni a crescut cu 22% între 2020 și primul trimestru din 2025, ajungând la 1.445 euro/mp util. Totuși, locuințele din zonă se mențin printre cele mai accesibile din Capitală.

„Sectorul 4 a devenit unul dintre cei mai atractivi poli de dezvoltare imobiliară, datorită investiţiilor consistente în infrastructură, modernizării zonei şi accesului facil către centrul Bucureştiului”, a subliniat Ramona Ganea, Director Vânzări SudRezidenţial.

Sectorul 3: cele mai multe locuințe finalizate în 2025

În Sectorul 3 locuiesc peste 483.000 de persoane, cel mai mare număr din Capitală. Aici au fost finalizate 14.700 de locuințe între 2020 și 2024, peste jumătate cu 2 camere. În perioada ianuarie-martie 2025, în acest sector au fost finalizate 970 de locuințe, cel mai mare număr la nivelul Capitalei.

Cartierele Pallady și Titan au atras cele mai multe proiecte, iar prețurile au crescut cu 25%, respectiv 38%, în ultimii cinci ani. În vara acestui an, apartamentele noi se vindeau în medie cu 1.442 euro/mp util în Pallady și 1.597 euro/mp util în Titan.

Sectorul 6: Militari și Drumul Taberei, între accesibilitate și scumpiri accelerate

Și Sectorul 6 a fost printre cele mai active zone, cu peste 14.000 de locuințe finalizate din 2020. Apartamentele cu 2 camere au dominat piața (55%), iar garsonierele și locuințele cu 3 camere au avut câte 21% fiecare.

Prețurile au urcat însă semnificativ. Dacă în 2020 un apartament în Militari se vindea cu mai puțin de 1.000 euro/mp, în august 2025 prețul mediu a ajuns aproape de 1.500 euro/mp util, o creștere de 42%.

Totuși, numărul autorizațiilor de construire a scăzut constant, Primăria Sectorului 6 eliberând mai puține decât toate celelalte sectoare – circa 260 între 2020 și 2024, comparativ cu 600 în Sectorul 1 sau 490 în Sectorul 3.

