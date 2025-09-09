Secretele Verei Wang! Cum reușește designerul de 76 de ani să arate de 30

Renumita creatoare de modă spune că tinerețea ei se datorează a trei obiceiuri simple, dintre care unul neașteptat.

Vera Wang, celebrul designer newyorkez cu origini asiatice, continuă să surprindă lumea cu aspectul său aproape adolescentin, în ciuda celor 76 de ani împliniți. Într-un interviu recent, creatoarea de modă și-a dezvăluit rutinele care, spune ea, îi mențin tinerețea și vitalitatea.

Primul dintre ele este protecția față de soare. Vera Wang evită pe cât posibil expunerea, lucru vizibil prin pielea sa foarte palidă. În plus, folosește constant cremă cu factor de protecție solară.

Al doilea obicei este odihna. Designerul a recunoscut că somnul este „sacru” pentru ea și încearcă să doarmă minimum șapte ore pe noapte, indiferent de programul încărcat.

„Secretul” neașteptat: un shot de vodcă zilnic

Al treilea detaliu din ritualul ei i-a surprins chiar și pe fani: Wang bea în fiecare seară, în jurul orei 19:00, un shot de vodcă. Spune că acest gest o ajută să elimine tensiunea acumulată în timpul zilei și să se relaxeze.

Deși nu este o pasionată a sălilor de fitness și nu are o rutină intensă de antrenament, Wang face zilnic câteva exerciții cu greutăți mici și se menține activă prin ciclism, tenis sau golf.

În privința alimentației, ea subliniază că nu sare niciodată peste mese: „Trebuie să-mi hrănesc creierul”, afirmă Vera Wang. Meniul ei este variat și include preparate precum sashimi cu orez brun și legume, broccoli chinezesc la abur cu pui, salată de anghinare sau pește Sant Ambroeus. Din când în când, se răsfață cu dulciuri, chipsuri sau cereale.

Seara, preferă să se deconecteze printr-o baie lungă și fierbinte și să urmărească știrile, considerând relaxarea la fel de importantă ca munca.

Astfel, între somn odihnitor, un strop de alcool, protecția solară și o dietă variată, Vera Wang a găsit rețeta personală care o face să arate cu câteva decenii mai tânără.

