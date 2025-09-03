Secretele din culise ale concertului Scorpions la Romexpo: cerințe de lux și gustări bio

Legenda rock-ului mondial, trupa Scorpions, revine în România pe 11 septembrie cu un concert memorabil la Romexpo, promițând o seară plină de energie, hituri iconice și momente de neuitat pentru fanii din București. Cu o carieră impresionantă ce include 19 albume de studio și peste 5.000 de concerte live, Scorpions continuă să fascineze publicul chiar și după mai multe decenii de activitate.

De la piese emblematice precum „Wind of Change” și „Send Me an Angel”, până la energia explozivă a „Blackout” și „Rock You Like a Hurricane”, fiecare concert al trupei este o demonstrație a pasiunii, rezilienței și profesionalismului lor. Fanii se pot aștepta la un show care combină atât hituri clasice, cât și piese recente, creând o experiență memorabilă.

Bilete și categorii de acces

Biletele sunt disponibile pe platformele Entertix, Eventim și IaBilet, la următoarele prețuri:

General Access: 366 lei

Golden Circle: 488 lei

Front Stage: 611 lei

Cerințe speciale ale trupei

Pentru concertul de la București, Scorpions au solicitat câteva cerințe speciale organizatorilor, D&D East Entertainment și Marcel Avram:

Preluare de la aeroport cu limuzine și escortă, personal vorbitor de engleză;

Cazare la un hotel de lux din centrul Capitalei;

O experiență gastronomică după concert, cu un meniu sănătos și gustări bio, inclusiv fructe, legume, nuci, iaurturi grecești și apă de izvor în sticle de sticlă;

Vesela din porțelan și tacâmurile din argint.

CITEȘTE ȘI – Scorpions lansează videoclipul „Blackout (Coming Home Live)” și pregătesc un concert aniversar grandios în România

Turneul „Coming Home”

Concertul de la București face parte din turneul mondial „Coming Home”, care marchează 60 de ani de la înființarea trupei. Turneul a debutat în aprilie în Las Vegas și a continuat în țări precum Brazilia, Argentina, Columbia, Mexic, Spania, Portugalia, Italia, Letonia, Danemarca, Suedia, Finlanda, Polonia, Franța, Germania, Elveția și Monaco, urmând ca după România să continue în Albania, Egipt și Emiratele Arabe Unite.

Show-urile anterioare au combinat hituri recente, precum „Gas in the Tank”, cu piese atemporale ca „Make It Real”, „The Zoo” și „Coast to Coast”. Momentele de maximă implicare a publicului au fost „I’m Leaving You” și „Bad Boys Running Wild”, iar finalul cu „Big City Lights”, „Blackout” și „Rock You Like a Hurricane” a creat o euforie totală.

Fără discursuri lungi, dar cu o conexiune puternică cu publicul, Klaus Meine a condus vocile cu măiestrie, în timp ce Mikkey Dee și Matthias Jabs au oferit momente spectaculoase de tobe și chitară, demonstrând experiența și forța trupei.

Fanii români se pot aștepta la un spectacol de zile mari pe 11 septembrie, la Romexpo, unde spiritul rock și energia Scorpions vor electriza scena și publicul.

