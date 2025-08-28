Secretarul general NATO avertizează asupra atacurilor hibride rusești: „Nu trebuie să fim naivi”

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a avertizat că Rusia dispune de capacități extinse pentru atacuri hibride, care ar putea viza inclusiv state membre ale Alianței.

Acestea pot lua forma unor tentative de asasinat, a bruiajului avioanelor comerciale în zona baltică sau a unor atacuri cibernetice asupra unui stat NATO de prim rang, a declarat Rutte în cadrul unui eveniment desfășurat la Würzburg, Germania.

Oficialul a precizat că nu poate comenta cazuri concrete, însă a făcut referire la rapoartele repetate privind zboruri cu drone, acte de sabotaj și încercări de spionaj.

CITEȘTE ȘI – Ryanair majorează bonusurile pentru personalul care identifică bagaje de mână neconforme

Știm că Rusia este capabilă de multe. Nu trebuie să fim naivi, și știu că Germania nu este naivă, a adăugat secretarul general al NATO.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.