Sebastian Dobrincu, săltat de Poliția de Frontieră! „Au vrut să îmi facă cazier”

Prezent la „Vorbește lumea”, el a povestit că această călătorie i-a oferit o perspectivă nouă asupra vieții și asupra fericirii, subliniind că adevărata împlinire nu provine neapărat din obținerea unui obiectiv, ci din bucuria procesului de a ajunge acolo.

Vedeta a recunoscut că lucrurile mici, de zi cu zi, pot aduce cele mai mari satisfacții și că a învățat să aprecieze mai mult simplitatea și echilibrul în viață.

Cu toate acestea, antreprenorul a avut emoții la întoarcerea în țară.

Mi-am luat amendă la Poliția de Frontieră, m-au săltat când am plecat din țară, m-am interesat eu prost, era 30 de zile limita și am stat 34, 35, m-au luat băieții. Ce am făcut!? Au vrut să îmi facă cazier, dar am scăpat, a spus Sebastian Dobrincu.