În urmă cu o lună, ministrul energiei Sebastian Burduja declara în fața jurnaliștilor că nu există taxa pe soare în România, iar acum oficialul spune că se trece la eliminarea ei. Într-o postare pe Facebook, ministrul spune că va sprijini prosumatorii. O altă măsură pe care o are în vedere șeful Energiei este să fie recalculate tarifele la geze și energie, ca urmare a faptului la nivelul UE, tarifele au scăzut simțitor.

„Nu există taxă pe soare în România. Nu s-a pus problema introducerii unei taxe pe soare. Îmi pare rău că se acreditează această idee, pentru că eu nu o susțin și nu o să o susțin niciodată”, declara ministrul Energiei pe 16 februarie anul acesta.

Recent, ministrul Sebastian Burduja declara într-o postare pe Facebook că va renunța la taxa pe soare.

,,Când am fost învestit ministru al energiei, am spus din prima zi că voi asculta mereu vocea cetățenilor pentru un proiect național comun: energie pentru o nouă Românie. La fix 9 luni de atunci, în urma numeroaselor discuții, întâlniri și dezbateri, inclusiv prin demersuri la Comisia Europeană, eliminăm taxa pe soare pentru prosumatori. Am pus în consultare publică proiectul de Ordonanță de Urgență a Guvernului prin care am demarat procedurile legale pentru eliminarea posibilității introducerii acestei taxe. Prin acest demers aducem claritate în cadrul legislativ și eliminăm incertitudinile și potențialele amenințări ale dezvoltării prosumatorilor în România.”, a punctat Burduja.

Între timp, ministrul energiei a făcut un bilanț al românilor care folosesc energia regenerabilă.

,,Sunt peste 120.000 de prosumatori astăzi, cu o putere instalată de 1500MW, peste cea a centralei nuclearo-electrice de la Cernavodă. Voi continua să sprijin prosumatorii, pentru ca România Viitorului are nevoie de energie în 3D: descentralizată, digitalizată și decarbonizată. Iar pentru restul românilor, care încă nu au șansa să își producă singuri energia, continuăm schema de sprijin prin măsurile de plafonare-compensare. Mai mult, reducem costul energiei electrice și gazelor naturale, ceea ce va duce, în condiții normale, la facturi mai mici pentru români și pentru companiile românești.”, a mai scris Burduja.

Schimbări în privința facturilor, puse în dezbatere publică

Ministerul Energiei pune în dezbatere publică modificarea OUG 27/2022 privind plafonarea preţurilor la energie, una dintre cele mai importante fiind chiar prelungirea termenului de valabilitate a schemei până în 2026, în contextul în care revenirea la piaţa liberă era programată pentru martie, 2025. Pe de altă parte, mecanismul de achiziţii centralizate de energie, care-i obliga pe producători să pună anumite cantităţi în piaţă devine voluntar chiar de la 1 aprilie, 2024.

“Având în vedere importanţa asigurării în plan economic şi social a unui nivel ridicat de protecţie a clienţilor finali de energie electrică/gaze naturale, autoritatea de reglementare a propus etapizarea măsurilor de ieşire din schema de sprijin, în sensul introducerii unei perioade de tranziţie de 1 an de zile, începând de la data de 1 aprilie 2025 şi până la data de 31 martie 2026”, se arată într-un comunicat al Ministerului Energiei.

De asemenea, se propune scăderea preţului gazelor naturale pe care producătorii de gaze naturale care desfăşoară atât activităţi de extracţie onshore şi/sau offshore, indiferent de data începerii acestei activităţi, cât şi activităţi de vânzare a gazelor naturale au obligaţia să le livreze, începând cu data de 1 aprilie 2024, furnizorilor clienţilor casnici, furnizorilor producătorilor de energie termică sau direct către producătorii de energie termică şi operatorului de transport şi sistem/operatorilor concesionari de distribuţie titulari ai unei licenţe de operare – operatori de reţea de la 150 lei/MWh la 120 lei/MWh.

“De asemenea, având în vedere scăderea preţurilor pe pieţele de energie electrică, se propune reducerea plafonului pentru care se plăteşte taxa de solidaritate de către producătorii de energie electrică la 400 de lei/MWh în vederea asigurării sursei financiare necesare susţinerii schemei de sprijin; pe baza aceloraşi considerente, se propune reducerea valorii de tranzacţionare prin Mecanismul de achiziţie centralizată de la valoarea de 450 de lei/MWh la 400 de lei/MWh, această măsură asigurând reducerea impactului bugetar, în procesul de compensare, şi fluidizarea circuitelor financiare în sensul că furnizorii vor avea sume mai mici blocate în desfăşurarea activităţii.”, se mai arată în document.

Totodată, se propune reducerea perioadei de aplicare a Mecanismului de achiziţie centralizată de la data de 31 martie 2025 la data de 31 martie 2024, participarea voluntară la acest mecanism începând cu data de 1 aprilie 2024, precum şi posibilitatea tuturor producătorilor de energie electrică de a participa în mod voluntar la acest mecanism pentru a se putea relua tranzacţiile pe baza mecanismelor concurenţiale şi pentru a se stimula creşterea lichidităţii, astfel încât să se permită furnizorilor achiziţia de energie necesară prin contracte pe termen mediu şi lung, se mai arată în comunicatul Ministerului Energiei.

