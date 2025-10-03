Seară tristă pentru fotbalul românesc: FCSB-Young Boys Berna 0-2/Rakow Czestochowa-Universitatea Craiova 2-0

FCSB a fost învinsă de echipa elvețiană Young Boys Berna cu scorul de 2-0 (2-0), joi seara, pe Arena Națională din București, în etapa a doua a competiției de fotbal Europa League.

Oaspeții s-au impus prin dubla lui Joel Monteiro (11, 36), într-un meci în care portarul Ștefan Târnovanu a fost cel mai bun om al campioanei României, remarcându-se mai ales în prima repriză.

Young Boys a început în forță și a ratat deschiderea scorului în min. 3, când Monteiro a tras la colțul scurt, dar Târnovanu a respins.

FCSB a replicat prin Mihai Popescu (8), care a trimis cu capul de la 5 metri pe lângă, în urma unui corner executat de Denis Alibec.

Oaspeții au marcat prin Joel Monteiro (11), cu un șut de la 14 metri, după centrarea lui Janko, într-un moment în care FCSB juca în zece, Edjouma fiind accidentat.

Ofensiva echipei antrenate de Giorgio Contini și de fostul internațional român Zoltan Kadar a continuat, iar Târnovanu s-a remarcat la șuturile lui Hadjam (13), Gigovic (20, 30).

Și FCSB și-a creat o serie de oportunități, însă gradul lor de periculozitate a fost destul de scăzut. Alibec a fost imprecis (14, 27), Benito a respins salvator din fața sa, la centrarea lui Thiam (26), iar șutul din unghi al senegalezului a fost blocat de Benito (32).

În min. 36, Monteiro a fost lansat pe contraatac de Edimilson Fernandes și a majorat diferența cu un șut printre picioarele lui Ngezana.

Până la finalul primei reprize, Alibec a mai trimis două șuturi (37, 40), fără emoții pentru Keller, dar Young Boys a ratat o ocazie mare prin ivorianul Bedia (45+2), care a șutat pe lângă țintă, singur cu portarul, după o neînțelegere între Miculescu și Ngezana.

Meciuri dificile pentru FCSB în următoarea perioadă

”Roș-albaștrii” au început mai montați partea secundă, însă Tănase a fost imprecis din lovitură liberă de la 18 metri (47).

Vizitatorii l-au întrebuințat din nou pe Târnovanu, prin Bedia (55) și Edimilson Fernandes (55), iar Gigovic (56) a șutat puțin pe lângă de la 16 metri. Cordova (63) și-a făcut și el simțită prezența pe teren, trimițând cu capul puțin peste poartă, la un corner executat de Edimilson Fernandes.

FCSB a presat pe final, căutând măcar golul de onoare, dar i-a lipsit ultima pasă sau un dram de șansă. Politic a fost aproape de gol (66), după o neatenție a lui Lauper, iar apoi a șutat de la 22 de metri și Keller a reținut (74).

Pantea (83) a șutat peste poartă (83), de la circa 20 de metri.

Young Boys și-a luat revanșa după ce a pierdut acasă cu Panathinaikos, 1-4, în prima etapă, în timp ce FCSB rămâne cu victoria din Olanda, 1-0 cu Go Ahead Eagles.

FCSB va juca următorul meci cu Bologna (23 octombrie, București), iar apoi cu FC Basel (6 noiembrie, în deplasare), Steaua Roșie (27 noiembrie, la Belgrad), Feyenoord (11 decembrie, la București), Dinamo Zagreb (22 ianuarie, în deplasare) și Fenerbahce (29 ianuarie, la București).

FCSB – Young Boys Berna 0-2 (0-2)

A marcat: Joel Monteiro (11, 36).

București, Arena Națională: 20.056 spectatori

Europa League – etapa a doua

Au evoluat echipele:

FCSB: 32. Ștefan Târnovanu – 2. Valentin Crețu, 30. Siyabonga Ngezana, 17. Mihai Popescu, 28. Alexandru Pantea – 42. Baba Alhassan, 18. Malcom Edjouma (10. Florin Tănase, 13) – 11. David Miculescu (căpitan; 31. Juri Cisotti, 36), 37. Octavian Popescu (20. Dennis Politic, 59), 93. Mamadou Thiam (27. Darius Olaru, 46) – 7. Denis Alibec (9. Daniel Bîrligea, 46). Antrenor: Elias Charalambous.

Rezerve neutilizate: 34. Mihai Udrea, 38. Lukas Zima – 8. Adrian Șut, 12. David Kiki, 33. Risto Radunovic.

Young Boys: 1. Marvin Keller – 17. Saidy Janko, 30. Sandro Lauper (4. Tanguy Zoukrou, 87), 23. Loris Benito (căpitan), 3. Jaouen Hadjam – 39. Darian Males (16. Christian Fassnacht, 69), 45. Rayan Raveloson (13. Dominik Pech, 70), 6. Edimilson Fernandes, 77. Joel Monteiro (25. Emmanuel Tsimba, 87) – 29. Chris Bedia (9. Sergio Cordova, 62), 37. Armin Gigovic. Antrenor: Giorgio Contini.

Rezerve neutilizate: 12. Heinz Lindner, 40. Dario Marzino – 2. Ryan Andrews, 7. Alan Virginius, 11. Ebrima Colley, 57. Olivier Mambwa, 66. Rhodri Smith.

Arbitru: Mohammed Al-Hakim; arbitri asistenți: Mehmet Culum, Fredrik Klyver; al patrulea oficial: Joakim Oestling (toți din Suedia)

Arbitru video: Pawel Malec; arbitru asistent video: Kornel Paszkiewicz (ambii din Polonia)





Universitatea Craiova a pierdut la debutul în Conference League, 0-2 cu Rakow Czestochowa

Universitatea Craiova a fost învinsă de echipa poloneză Rakow Czestochowa cu scorul de 2-0 (0-0), joi seara, pe Stadionul Zaglebiowski Park Sportowy din Sosnowiec, în prima etapă a competiției de fotbal Conference League.

Universitatea a pierdut fără drept de apel, prin golurile marcate de Tomasz Pienko (47) și Oskar Repka (80), după un meci în care nu a tras niciun șut pe poartă (10-0 pentru Rakow).

Echipa antrenată de Mirel Rădoi a făcut o primă repriză decentă, dar debutul părții secunde a fost catastrofal, cu gol primit și eliminare.

Universitatea a stat bine în teren în prima jumătate de oră a meciului și chiar a avut o oportunitate, prin Al Hamlawi (22), care a reluat centrarea lui Bancu, dar Racovițan a deviat în corner.

Apoi, gazdele au pus mai multă presiune și au apărut ocaziile și la poarta lui Isenko. Adrian Rus a avut două intervenții salvatoare, la șutul lui Brunes din centrul careului (32), iar apoi și la reluarea lui Racovițan (34).

Isenko s-a remarcat la șuturile lui Ameyaw (43) și Brunes (45), dar Universitatea putea da lovitura înainte de pauză: Baiaram (45+3) a șutat cu efect la colțul lung, dar mingea s-a dus puțin pe lângă țintă.

Rakow a înscris imediat după pauză și a controlat jocul

Repriza secundă a început practic cu golul marcat de Rakow: Ameyaw a centrat de pe dreapta, Struski a prelungit, iar Pienko, rămas liber, a înscris cu toată opoziția lui Isenko (47).

În min. 52, Screciu la faultat în postură de ultima apărător pe Brunes, iar arbitrul l-a eliminat pe fundaș după reluările video (VAR).

Rakow a controlat jocul fără probleme în continuare și și-a mai creat ocazii la poarta lui Isenko.

Ameyaw a fost periculos în două rânduri (55, 63), dar nu a reușit să-l învingă pe portarul ucrainean.

Diaby-Fadiga s-a aflat și el în prim plan de două ori (64, 74), dar nu a reușit să concretizeze.

Victoria gazdelor a fost parafată de Repka (80), cu un șut de la circa 22 de metri.

Polonezii au mai avut ocazii prin Diaby-Fadiga (88), dar Isenko a apărat, și Mircetic (90+2), care a fost imprecis.

Universitatea nu a reușit decât o victorie în ultimele sale cinci meciuri (două egaluri și două eșecuri) și ar putea pierde și primul loc în campionatul intern, având în vedere că o va întâlni duminică pe FCSB, la București.

În continuare, în Conference League, Universitatea va juca acasă cu FC Noah (23 octombrie), în deplasare cu Rapid Viena (6 noiembrie), acasă cu Mainz (27 noiembrie), acasă cu Sparta Praga (11 decembrie) și în deplasare cu AEK Atena (18 decembrie).

Rakow Czestochowa – Universitatea Craiova 2-0 (0-0)

Au marcat: Tomasz Pienko (47), Oskar Repka (80).

Sosnowiec, Stadion Zaglebiowski Park Sportowy

Conference League – etapa 1

Au evoluat echipele:

Rakow: 1. Kacper Trelowski – 7. Fran Tudor (căpitan), 25. Bogdan Racovițan, 4. Stratos Svarnas – 19. Michael Ameyaw, 23. Karol Struski (88. Peter Barath, 75), 6. Oskar Repka (44. Bogdan Mircetic, 86), 11. Adriano Amorim – 8. Tomasz Pienko (5. Marko Bulat, 75), 18. Jonatan Braut Brunes (9. Patryk Makuch, 86), 10. Ivan Lopez (80. Lamine Diaby-Fadiga, 22). Antrenor: Marek Papszun.

Rezerve neutilizate: 39. Jakub Madrzyk, 48. Oliwier Zych – 2. Ariel Mosor, 66. Apostolos Konstantopoulos, 97. Ibrahima Seck, 99. Imad Rondic.

Universitatea Craiova: 77. Pavlo Isenko – 28. Adrian Rus, 6. Vladimir Screciu, 15. Juraj Badelj – 17. Carlos Mora, 4. Alexandru Crețu (3. Oleksandr Romanciuk, 60), 8. Tudor Băluță (14. Lyes Houri, 76), 20. Alexandru Cicâldău (5. Anzor Mekvabișvili, 60), 11. Nicușor Bancu (căpitan) – 9. Assad Al Hamlawi (39. Steven Nsimba, 76), 10. Ștefan Baiaram (23. Samuel Teles, 59). Antrenor: Mirel Rădoi.

Rezerve neutilizate: 1. Silviu Lung Jr – 2. Florin Ștefan, 12. Monday Etim, 19. Vasile Mogoș, 24. Nikola Stevanovic, 29. Luca Băsceanu, 30. David Matei.

Arbitru: Ishmael Barbara; arbitri asistenți: Luke Portelli, James Muscat; al patrulea oficial: Philip Farrugia (toți din Malta)

Arbitru video: Michael Fabbri; arbitru asistent video: Rosario Abisso (ambii din Italia)

Observator UEFA pentru arbitri: Karel Vidlak (Cehia); Delegat UEFA: Eugene Westerink (Olanda)

Cartonașe galbene: Mora (26), Bancu (66).

Cartonaș roșu: Screciu (53).

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!