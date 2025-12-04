7.9 C
București
joi, 4 decembrie 2025
caută...
AcasăSocialEvenimentSeară Regală dedicată Comitetului Național Paralimpic cu ocazia Zilei Internaționale a persoanelor...

Seară Regală dedicată Comitetului Național Paralimpic cu ocazia Zilei Internaționale a persoanelor cu dizabilități la Palatul Elisabeta

EvenimentȘtirile zilei
Actualizat:
Catalin Serban
de Catalin Serban
whatsapp image 2025 12 04 at 03.24.10
Foto RL Seara Palatului Elisabeta Comitetul Național Paralimpic, 3 decembrie 2025

Miercuri, 3 decembrie 2025, Alteța Sa Regală Principele Radu a găzduit
Seara Palatului Elisabeta dedicată Comitetului Național Paralimpic cu
ocazia Zilei Internaționale a persoanelor cu dizabilități. Evenimentul
a avut loc în Sala Regilor de la ora 16.

Au luat parte la seara regală sportivi paralimpici, alături de
antrenori, susținători și parteneri ai Comitetului Paralimpic Român.

Au luat cuvântul Alteța Sa Regală Principele Radu, Eduard
Novak, Președintele Comitetului Național Paralimpic, precum și Andra Arghir, campioană paralimpică la tir cu arcul.

Alteţa Sa Regală Principele Radu a afirmat, miercuri, în cadrul evenimentului Seara Palatului Elisabeta dedicată Comitetului Naţional Paralimpic, organizat cu prilejul Zilei Internaţionale a Persoanelor cu Dizabilităţi, că sportul şi arta sunt primele care au de suferit atunci când apar dificultăţi economice, politice şi sociale.

Urmărește România Liberă pe  Twitter, Facebook și Google News!

Catalin Serban
Catalin Serban
Cătălin Șerban scrie în presă din anul 2019, iar din februarie 2021 la România Liberă. A fost director de comunicare al Alianței Naționale pentru Restaurarea Monarhiei și președinte al acestei organizații.A primit din partea Casei Regale a României, în anul 2015, Medalia „Regele Mihai pentru Loialitate" și, în anul 2024, „Crucea Casei Regale a României” pentru organizarea excelentă a Alianței Naționale pentru Restaurarea Monarhiei și pentru devotamentul cu care a promovat ideile și cauza monarhică.
Cele mai citite

Avocatul care și-a ucis iubita însărcinată a fost condamnat la 23 de ani de închisoare. Unde se ascundea de polițiști

Justiție Catalin Serban - 0
Avocatul Sebastian Felecanu, condamnat la 23 de ani de închisoare pentru omor calificat, după ce și-a ucis iubita însărcinată, s-a ascuns miercuri într-un depozit...

Câțiva soldați israelieni au fost răniți în urma unor confruntări cu luptători ai Hamas

Internațional Catalin Serban - 0
Mai mulți soldați israelieni au fost răniți în urma unor confruntări cu combatanți ai grupării islamiste palestiniene Hamas în sudul Fâșiei Gaza, în pofida...

Un copil de 14 ani a fost grav accidentat pe Șoseaua București-Târgoviște

Social Catalin Serban - 0
Un minor în vârstă de 14 ani a fost accidentat grav miercuri seara de o mașină în timp ce traversa strada, accidentul având loc...
Ultima oră
Pe aceeași temă

România Liberă este membru al Reporters without Frontiers. Raportul nostru pe Transparency ca participanți ai Journalism Trust Initiative (JTI) poate fi accesat aici.

Abonează-te la ediția digitală a cotidianului România Liberă

Cumpără Ediția Digitală

Susține
România Liberă

Disponibil pentru toată lumea,
finanțat de cititori.

Donează

© 2024 România Liberă Media Group. Toate drepturile rezervate.