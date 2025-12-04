Miercuri, 3 decembrie 2025, Alteța Sa Regală Principele Radu a găzduit
Seara Palatului Elisabeta dedicată Comitetului Național Paralimpic cu
ocazia Zilei Internaționale a persoanelor cu dizabilități. Evenimentul
a avut loc în Sala Regilor de la ora 16.
Au luat parte la seara regală sportivi paralimpici, alături de
antrenori, susținători și parteneri ai Comitetului Paralimpic Român.
Au luat cuvântul Alteța Sa Regală Principele Radu, Eduard
Novak, Președintele Comitetului Național Paralimpic, precum și Andra Arghir, campioană paralimpică la tir cu arcul.
Alteţa Sa Regală Principele Radu a afirmat, miercuri, în cadrul evenimentului Seara Palatului Elisabeta dedicată Comitetului Naţional Paralimpic, organizat cu prilejul Zilei Internaţionale a Persoanelor cu Dizabilităţi, că sportul şi arta sunt primele care au de suferit atunci când apar dificultăţi economice, politice şi sociale.
