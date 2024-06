Pe măsură ce se apropie alegerile din 9 iunie 2024, estimările din sondaje devin tot mai contradictorii, mai ales în ceea ce-l privește pe Nicușor Dan, cel care, în funcția de firma care transmite sondajul, fie ar câștiga detașat funcția de primar general, fie ar fi în luptă strânsă cu Gabriela Firea.

Cel mai recent sondaj referitor la intențiile de vot ale bucureștenilor a fost dat publicității în dimineața de 3 iunie 2024. Realizatorul sondajului, compania IRSOP, a transmis către România Liberă un comunicat de presă în care Nicușor Dan este prezentat drept câștigător detașat al alegerilor pentru funcția de primar general al Capitalei. Pe parcursul chestionarului realizat în perioada 27 – 31 mai 2024, specialiștii IRSOP au pus următoarea întrebare: “Dacă mâine ar fi alegeri, cu cine credeţi că aţi vota pentru funcţia de Primar General la Bucureşti?”

La această întrebare, 43 la sută dintre cei chestionați au răspuns că l-ar vota pe Nicușor Dan. Actualul primar general ar fi urmat în intențiile de vot, însă la mare distanță, de următorii: Cristian Popescu Piedone 23 la sută, Gabriela Firea 18 la sută, Sebastian Burduja 4 la sută.

Acest decalaj al lui Nicușor Dan față de contracandidații lui n-ar fi neapărat surprinzător în condițiile în care candidații PSD și PNL, Gabriela Firea și Sebastian Burduja s-au lansat cu întârziere în campania electorală, după ce liderii PSD și PNL au decis să încheie experimentul cu Cătălin Cîrstoiu, motiv pentru care Firea și Burduja n-au avut timp să-l ajungă din urmă pe Nicușor Dan. Surprinzător este însă faptul că, simultan cu sondajul IRSOP, un alt sondaj, realizat de Avangarde, îl prezentase pe Nicușor Dan urmat foarte aproape de Gabriela Firea, cu un decalaj sub 3 la sută, adică în marja de eroare a sondajului. Potrivit Avangarde, Nicușor Dan are 28,6 la sută iar Gabriela Firea are 26,5 la sută. Altfel spus, sondajul IRSOP exclude posibilitatea ca Nicușor Dan să piardă alegerile din 9 iunie în timp de sondajul Avangarde sugerează că Gabriela Firea ar putea câștiga aceste alegeri, chiar dacă cu doar câteva voturi înaintea lui Nicușor Dan. Sondajul Avangarde a fost realizat la comanda PSD, în perioada 29 mai – 2 iunie.

Se știe că asemenea sondaje au și puterea de a-i influența pe votanții indeciși, fie mobilizându-i să se prezinte la vot, fie, dimpotrivă, inducându-le ideea că n-are rost să mai voteze, întrucât lucrurile sunt deja tranșate. De exemplu, sondajul Avandarde, publicat la 2 iunie, ar sugera că o mobilizare integrală la urne a simpatizanților PSD o va face primar general pe Gabriela Firea. O zi după aceea, sondajul IRSOP le-ar sugera acelorași simpatizanți PSD că n-are rost să se mai prezinte la vot, întrucât decalajul dintre Nicușor Dan și Gabriela Firea nu mai poate fi recuperat.

Se observă că, în toate sondajele din ultima perioadă, despre Cristian Popescu Piedone se susține că va pierde alegerile pentru Primăria Capitalei. Acest lucru poate fi pus în legătură cu vizibilitatea mult mai mare în spațiul public a candidaților Nicușor Dan și Gabriela Firea, în comparație cu cea a lui Piedone. În privința lui Mihai Enache, candidatul AUR, el nici măcar nu mai este nominalizat.

Institutul Avangarde este condus de Marius Pieleanu. IRSOP este condus de Petre Datculescu.

Acum o lună și jumătate, după ce PSD și PNL au renunțat la candidatul comun și au lansat candidați separați, liderul PNL, Nicolae Ciucă, declara că șansa lui Sebastian Burduja va fi aceea de a atrage simpatia acelor votanți indeciși, care încă nu erau lămuriți cine ar fi cel mai bun primar general al Capitalei, deci cei care nu sunt mulțumiți de actualul primar general, Nicușor Dan.

“Am discutat cu Sebastian Burduja înainte de a lua decizia finală și atunci am hotărât că mergem cu dumnealui. Șansele PNL sunt date de profilul candidatului. Vine de pe funcția de ministru, este opțiunea care dă speranțe celor care nu s-au hotărât până în acest moment, pentru că există un segment de electorat nehotărât”

Nicolae Ciucă,

Președintele PNL

Acum zece zile, solicitat să comenteze rezultatele altui sondaj de același gen, Nicușor Dan recunoștea faptul că alegerile pot fi câștigate de acel candidat care va mobiliza mai eficient electoratul indecis. Nicușor Dan, deși plasat și atunci înaintea Gabrielei Firea, admitea că Firea are încă șanse de a-l întrece și de a câștiga alegerile pentru funcția de primar general.

“Sunt alegeri într-un singur tur. Există două bazine mari în Bucureşti: unul antiPSD sau să-i spunem de dreapta şi unul PSD sau să-i spunem de stânga. În interiorul acestor bazine, fiind mai mulţi candidaţi, oamenii se orientează către cel mai bine plasat şi cine va mobiliza mai bine bazinul electoral va câştiga”

Nicușor Dan,

Candidat la funcția de primar general

Nicușor Dan își exprimase regretul că alegerile locale din anul 2024 sunt într-un singur tur, el preferând ca acestea să se desfășoare în două tururi.

