ANM anunță o perioadă de vreme caldă pentru această săptămână, urmată de o răcire accentuată după 27 octombrie. Banatul va fi cea mai caldă regiune a țării, cu maxime de vară târzie.

Meteorologii anunță că vremea se va încălzi treptat în această săptămână, atingând vârful temperaturilor miercuri, 23 octombrie, când maximele vor urca până la 26 de grade Celsius în Banat, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

Ulterior, după 27 octombrie, România va traversa o perioadă de răcire accentuată, cu temperaturi mai apropiate de mediile normale ale perioadei și cu ploi în mai multe regiuni.

Banatul, cea mai caldă regiune

În Banat, valorile termice vor urca de la 14–17 grade la începutul săptămânii până la 22–26 de grade în 25 octombrie, urmând apoi o scădere la 16–20 de grade.

Noaptea, minimele vor crește de la 2–5 grade la 8–12 grade, iar în a doua săptămână se vor răci ușor, coborând la 2–6 grade.

Probabilitatea de ploi va fi mai ridicată între 24 și 28 octombrie.

Soare și temperaturi ridicate și în Crișana și Transilvania

În Crișana, temperaturile maxime vor atinge 18–22 de grade pe 23 octombrie, urmate de o scădere spre 12–16 grade la finalul săptămânii.

În Transilvania, se vor atinge 17–20 de grade în 24 octombrie, dar spre finalul lunii maximele vor coborî din nou sub 15 grade.

În ambele regiuni, nopțile vor deveni tot mai reci, iar ploi temporare sunt așteptate în intervalul 24–29 octombrie.

Moldova și Dobrogea, cu diferențe mari între zi și noapte

În Moldova, vremea va deveni caldă la finalul săptămânii, cu temperaturi de până la 22 de grade, după care urmează o răcire treptată. Minimele vor fi în creștere de la 0 la 10 grade, dar se vor stabiliza apoi între 2 și 6 grade.

În Dobrogea, maximele vor ajunge la 25 de grade, mult peste media climatologică, însă la începutul lunii noiembrie se vor reduce la 14–18 grade. Pe litoral, minimele se vor menține mai ridicate, între 12 și 16 grade.

Vreme schimbătoare în Muntenia și Oltenia

În Muntenia și Oltenia, încălzirea va continua până pe 25 octombrie, când temperaturile vor urca la 22 de grade, apoi va urma o răcire treptată, cu maxime de 14–16 grade.

Ploi locale și pe arii mai extinse sunt prognozate între 26 și 30 octombrie.

La munte – câteva zile de vreme blândă, apoi frig și precipitații

La munte, valorile termice vor crește până pe 25 octombrie, cu maxime de 12 grade și minime de până la 4 grade. După această dată, se va răci considerabil, iar temperaturile vor coborî la 4–6 grade ziua și până la -2 grade noaptea.

Precipitațiile, inițial izolate și slabe, vor deveni mai frecvente și mai intense între 25 și 30 octombrie, când aria ploilor se va extinde.

