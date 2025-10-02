Ivan a insistat că problema prețurilor la electricitate depășește aria unui singur Minister, afectând direct competitivitatea economică și securitatea națională

Ministrul Energiei, Bogdan-Gruia Ivan, a anunțat miercuri seară că lucrează la un pachet legislativ, menit să protejeze consumatorii vulnerabili în sezonul rece. Printre măsurile analizate se numără interzicerea deconectărilor pentru persoanele cu dificultăți financiare și introducerea unui tarif maxim de 1 leu pe kilowatt-oră, pentru gospodăriile cu venituri lunare sub 2.500–3.000 de lei.

„Avem în vedere două mecanisme: blocarea deconectărilor pentru clienții vulnerabili și plafonarea prețului la energie pentru cei cu venituri reduse. Scopul este ca aceste măsuri să intre în vigoare încă din această iarnă, pentru a trece mai ușor peste perioada dificilă”, a declarat Ivan la Antena 3.

Ministrul a menționat că, în prezent, patru furnizori oferă energie la prețuri mai mici de 1,30 lei/kWh, nivelul maxim plafonat anterior de Guvern și i-a îndemnat pe consumatori să consulte comparatorul de tarife și să-și schimbe gratuit furnizorul, dacă găsesc oferte mai bune.

Ivan a insistat că problema prețurilor la electricitate depășește aria unui singur Minister, afectând direct competitivitatea economică și securitatea națională. „Dacă nu intervenim, românii riscă să plătească cea mai scumpă energie din lume, iar companiile noastre își vor pierde avantajele pe piețele externe. Costul energiei reprezintă între 10% și 70% din prețul bunurilor și serviciilor, deci nu e o chestiune punctuală, ci una strategică”, a subliniat ministrul.

Oficialul estimează că, în următoarele șase până la nouă luni, prețurile ar putea începe să se stabilizeze, dacă noile măsuri și proiecte de investiții sunt implementate rapid. În acest sens, Ivan a precizat că lucrează cu specialiști români și internaționali pentru a accelera dezvoltarea capacităților de producție energetică, iar un document privind riscurile actuale va fi prezentat în perioada următoare într-un grup interministerial și, ulterior, în CSAT.

„Trebuie să eliminăm blocajele birocratice care frânează investițiile strategice. Uneori, proiectele sunt întârziate pentru detalii absurde, cum ar fi modul în care e scris numele unui pește într-un aviz, iar acest lucru nu mai poate continua”, a adăugat el.

