Primarul comunei, Marius Jan Trif, spune că închiderea unităților a fost o decizie grăbită, luată de Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar

Reorganizarea unităților de învățământ, decisă pentru economii la buget, are consecințe dramatice în comuna Albac, județul Alba. Două școli primare din satele După Pleșe și Dealu Lămășoi, fiecare cu câte patru elevi, au fost închise, iar copiii din ciclul primar, vor fi transferați la Liceul Tehnologic „Țara Moților” din centrul localității.

Problema este că microbuzul școlar nu poate urca pe drumurile abrupte și neasfaltate care duc la casele lor. Astfel, pe vreme rea, copiii vor fi obligați să meargă pe jos aproximativ doi kilometri până la primul punct unde vehiculul poate ajunge, iar de acolo să mai parcurgă câțiva kilometri până la școală.

Primarul comunei, Marius Jan Trif, spune că închiderea unităților a fost o decizie grăbită, luată de Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar, în ciuda promisiunilor inițiale că școlile vor fi menținute încă un an sau doi. „Copiii sunt prea mici pentru internat. Cum să ții la cămin un elev de clasa pregătitoare sau a doua? Au nevoie de părinți lângă ei”, subliniază edilul.

Oficialul atrage atenția și asupra riscului ca familiile să părăsească zona, pentru a-și putea trimite copiii la școală în condiții normale. „Munții Apuseni sunt frumoși, dar viața aici e grea. Închiderea școlilor poate duce la depopularea satelor”, avertizează acesta.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube