SCM Râmnicu Vâlcea, spectacol total în „Liga Florilor”! Repriză câștigată la 19 goluri și victorie categorică împotriva celor de la CSM Târgu Jiu

Echipa lui Florentin Pera s-a impus cu 40-18, după o repriză secundă de excepție.

SCM Râmnicu Vâlcea a oferit una dintre cele mai impresionante prestații ale sezonului în „Liga Florilor”, învingând-o fără drept de apel pe CSM Târgu Jiu, scor 40-18, în etapa a 6-a a campionatului.

Meciul a început echilibrat, iar la pauză scorul era doar 15-12 pentru gazde. Totuși, în repriza secundă s-a jucat un singur sens: vâlcencele au dominat categoric, câștigând partea a doua cu 25-6. Ritmul ridicat, contraatacurile rapide și eficiența la finalizare au fost decisive, în timp ce portarul oaspetelor, Anastasja Babovic Vujovic, a reușit totuși 10 intervenții notabile.

Cea mai bună marcatoare pentru echipa lui Florentin Pera a fost Tuva Hove Ulsaker, autoare a 6 goluri. Alte contribuții importante au venit din partea lui Madsen (5), Elghaoui (5), Gautschi (4), Zschocke (4), Wollik (4), Lykkegaard (4), dar și din partea lui Lund, Necula, Wulff, Trușcă, Maidhof și Florica, fiecare cu câte un gol.

Florentin Pera, mulțumit de reacția echipei după pauză

„Târgu Jiu a practicat un joc bun în prima repriză, s-au apărat agresiv, iar noi am ratat destul de mult unu la unu. De asta am intrat doar cu trei goluri avantaj la pauză. Fetele au intrat mult mai concentrate în partea a doua, cu seriozitate pe finalizare. Am avut un ritm foarte bun de joc, iar pe lângă cele 40 de goluri am mai ajuns de multe ori în situații de unu la unu cu portarul advers.

Echipa este în progres, am confirmat ultimele două jocuri bune, mai ales cel cu CSM București. Nu acesta este nivelul real al diferenței dintre cele două echipe, dar ambele formații au încercat să împartă timpul de joc între toate jucătoarele”, a declarat antrenorul Florentin Pera, potrivit jurnalistului Gabriel Sandulescu.

După acest succes categoric, Râmnicu Vâlcea ajunge la 3 victorii în primele 6 etape și urcă pe locul 4 în clasament. Urmează un nou test important pentru vâlcence – derby-ul Olteniei, în deplasare la Craiova, echipa pregătită de selecționerul Ovidiu Mihăilă.

De cealaltă parte, CSM Târgu Jiu, condusă de Liviu Andrieș, rămâne cu 4 puncte și ocupă locul 9 în „Liga Florilor”.

