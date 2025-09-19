Schimbări la vârful Hidroelectrica: CEO-ul și CFO-ul pleacă pentru a salva banii din PNRR

Dana Macsim
Decizia Consiliului de Supraveghere vine pe fondul presiunilor legate de îndeplinirea Jalonului 121 din PNRR, care prevede recrutarea transparentă a managerilor din companiile energetice de stat

Hidroelectrica a anunțat vineri seară că mandatele președintelui Directoratului, Karoly Borbély, și ale directorului financiar, Marian Fețița, au încetat prin acord comun, începând cu 19 septembrie 2025. Decizia Consiliului de Supraveghere vine pe fondul presiunilor legate de îndeplinirea Jalonului 121 din PNRR, care prevede recrutarea transparentă a managerilor din companiile energetice de stat, scrie Hotnews.

Comisia Europeană a contestat procedura prin care au fost numiți actualii directori, considerând că nu a respectat standardele de transparență și competiție. Hidroelectrica precizează însă că celor doi nu li s-au imputat nereguli și că plecarea lor este o soluție convenită, pentru a evita pierderea fondurilor europene.

Ministerul Energiei a cerut Consiliului de Supraveghere să aplice rapid corecțiile necesare, în condițiile în care, dacă jalonul nu va fi atins până la 28 noiembrie 2025, România riscă să piardă 228 milioane de euro.

Pe lista companiilor unde se impun noi proceduri de selecție se află, alături de Hidroelectrica, și Complexul Energetic Oltenia, Nuclearelectrica, Romgaz, Conpet, Oil Terminal, dar și alte societăți cu rol strategic în domeniul energetic.

