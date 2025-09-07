Modificările vor afecta atât troleibuzele, cât și autobuzele

Duminică, circulația mai multor linii de transport în comun va fi deviată temporar, pentru a face loc competiției „Ladies Run”, anunță Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov (TPBI).

Astfel, traseele liniilor 70, 73, 97, 104, 116, 117, 123, 312 și 323 vor fi adaptate pe parcursul restricțiilor de circulație. Traficul rutier va fi închis pe anumite artere centrale, inclusiv Bd. Mircea Vodă și Bd. Unirii, în intervalele orare 13:00–21:00 și 15:00–21:00, în funcție de segment.

Modificările vor afecta atât troleibuzele, cât și autobuzele. Spre exemplu, linia 70 va funcționa cu vehicule dotate cu autonomie pe un traseu deviat prin Șoseaua Mihai Bravu și Calea Călărași, în timp ce linia 73 va circula doar până în zona Piața Sfânta Vineri. Linia 97 va fi redirecționată prin Calea Dudești și Bd. Octavian Goga, iar linia 104 va urma un traseu extins, trecând inclusiv prin Splaiul Independenței și Piața Operei.

De asemenea, liniile 116 și 117 vor întoarce la „Piața Sfânta Vineri”, linia 123 va trece prin Pasajul Mărășești, linia 312 va fi deviată până la „Piața Unirii 1”, iar linia 323 va circula prin Bd. Dimitrie Cantemir și Bd. Mărășești.

TPBI precizează că restricțiile rămân în vigoare până la finalul evenimentului sportiv, urmând ca traseele să revină la normal odată cu redeschiderea traficului.

