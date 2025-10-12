În România sunt aproximativ 8,7 milioane de consumatori de energie electrică, dintre care jumătate folosesc sub 100 kWh lunar

La trei luni de la liberalizarea completă a pieței de energie electrică, competiția dintre furnizori s-a intensificat, iar clasamentul s-a reconfigurat semnificativ. Hidroelectrica continuă să ofere cel mai mic tarif pentru populație, însă marii furnizori tradiționali, precum PPC Energie, E.ON sau Engie, au coborât semnificativ prețurile, apropiindu-se de liderul pieței, scrie Hotnews.

Procesul de liberalizare a început la 1 iulie 2025, după mai bine de doi ani de plafonare a tarifelor. Până atunci, consumatorii casnici au plătit un preț fix de 0,68 lei/kWh pentru primii 100 kWh, 0,80 lei între 100 și 300 kWh și 1,3 lei pentru consumul care depășea acest prag. Diferența dintre costul real al energiei și aceste plafoane era acoperită din bugetul de stat. După 1 iulie, toți consumatorii au început să suporte prețul complet al energiei, fără intervenții din partea statului.

O nouă modificare a apărut de la 1 septembrie, când tariful pentru serviciile de sistem, o componentă reglementată a facturii, a fost majorat de Transelectrica. Impactul asupra facturii finale rămâne redus, sub 1% din total, dar creșterea se aplică tuturor consumatorilor, indiferent de furnizor.

Datele din comparatorul de prețuri ANRE arată că Hidroelectrica își menține poziția de lider, cu un tarif de 1,07 lei/kWh, ușor mai mare decât în iulie (1,04 lei). Compania de stat, cel mai mare producător de energie din România, are în prezent aproape 900.000 de clienți casnici și explică ajustarea facturilor, prin creșterea costurilor de sistem.

Pe locul doi se află Nova Power & Gas, parte a grupului E-Infra, cu 1,18 lei/kWh. Furnizorul afirmă că reușește să mențină prețuri competitive datorită unui model integrat care include producție proprie, stocare și furnizare. „Investițiile masive în producție și stocare ne permit să oferim prețuri sustenabile și previzibile”, au transmis reprezentanții companiei.

Grenerg ocupă locul trei, cu 1,20 lei/kWh, deși compania a fost recent sancționată de ANRE pentru abateri în relația cu consumatorii. Urmează PPC Energie (1,30 lei/kWh), Premier Energy (1,32 lei/kWh), E.ON Energie (1,33 lei/kWh) și Engie România (1,35 lei/kWh), mari furnizori care, la momentul liberalizării, aveau prețuri de peste 1,5 lei/kWh. Topul este completat de OMV Petrom (1,37 lei/kWh), ICCO Energy (1,377 lei/kWh) și Energy Core Development (1,38 lei/kWh) arată Hotnews.

Față de luna iulie, când topul celor mai ieftine companii era dominat de traderi de energie puțin cunoscuți publicului, acum marile companii tradiționale revin în forță. Singura excepție este Electrica Furnizare, care rămâne în afara primelor zece locuri, cu un preț de 1,48 lei/kWh.

ANRE recomandă consumatorilor care doresc să schimbe furnizorul să consulte comparatorul oficial de pe site-ul instituției, unde tarifele diferă în funcție de zona de distribuție. Prețurile afișate sunt cele finale, cu toate taxele incluse, și se aplică doar contractelor noi.

În alegerea unei oferte, autoritatea avertizează asupra mai multor aspecte importante: durata contractului, eventualele abonamente lunare, frecvența facturării, perioada de scadență, clauzele privind rezilierea și existența unui birou de relații cu clienții.

În România sunt aproximativ 8,7 milioane de consumatori de energie electrică, dintre care jumătate folosesc sub 100 kWh lunar. Liberalizarea pieței deschide oportunități de alegere, dar și responsabilități sporite pentru consumatori, care trebuie să analizeze atent ofertele.

