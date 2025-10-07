Schimbări importante în Formula 1! FIA modifică sistemul de calificări din sezonul 2026

Odată cu intrarea celor de la Cadillac, Formula 1 va avea 11 echipe și un nou format de calificare.

Mai mulți piloți eliminați în Q1 și Q2

FIA a aprobat mai multe modificări pentru sezonul 2026 din Formula 1, odată cu extinderea grilei la 11 echipe. Începând de anul viitor, formatul calificărilor va fi ușor schimbat pentru a se adapta la numărul crescut de piloți.

Astfel, în Q1 vor fi eliminați 6 piloți, la fel și în Q2, în loc de 5, cum se întâmplă în prezent. În continuare, primii 10 vor avansa în Q3, unde se va decide ordinea finală pentru startul cursei.

A fost analizată și o altă variantă, în care 7 piloți ar fi fost eliminați în prima parte și 5 în a doua, însă oficialii Formula 1 au renunțat la idee, preferând menținerea unui echilibru între sesiunile de calificare.

Puncte redistribuite și noi modificări la boxe

Odată cu venirea noii echipe Cadillac, distribuirea punctelor se va extinde și ea, pentru a include toate cele 11 echipe. Totodată, vor fi aduse modificări logistice la boxe, unde se va crea spațiu suplimentar pentru noul garaj al constructorului american.

Ultima dată când Formula 1 a avut 11 echipe și același sistem de eliminare (6+6) a fost în 2016, sezon câștigat de Nico Rosberg. În acel an, echipa Manor completa grila de start.

Cadillac intră în Formula 1 cu Perez și Bottas

Noul proiect Cadillac F1 Team se pregătește pentru debutul oficial în sezonul 2026, cu o pereche experimentată de piloți: Valtteri Bottas (35 de ani) și Sergio Perez (35 de ani).

Bottas, fost pilot la Mercedes și de rezervă în 2025, are 10 victorii în carieră și a fost un sprijin important pentru Lewis Hamilton în perioada celor 6 titluri mondiale.

Sergio Perez, fost pilot Red Bull, are 6 victorii în Formula 1 și a debutat în 2011. Prima sa victorie a venit în 2020, iar acum se pregătește pentru o nouă provocare în culorile constructorului american.

Cu aceste schimbări, sezonul 2026 promite o grilă mai competitivă și un format de calificări mai dinamic, într-o eră în care Formula 1 continuă să se extindă la nivel global.

