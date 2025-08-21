Schimbare urgentă în Liga 2! Steaua joacă mai devreme cu Reșița pentru a pregăti Cupa României

Duelul Steaua – CSM Reșița a fost devansat cu două zile, pentru ca „militarii” să aibă timp să se pregătească de meciul din Cupa României cu UTA.

Programul etapei a IV-a din Liga 2 a fost modificat în regim de urgență, Federația Română de Fotbal anunțând schimbarea datei meciului dintre Steaua București și CSM Reșița. Inițial programată luni după-amiaza, confruntarea se va juca sâmbătă, 23 august, de la ora 11:00, pe stadionul din Ghencea.

Decizia a fost luată pentru ca formația pregătită de Daniel Oprița să aibă la dispoziție o fereastră mai bună de pregătire înaintea duelului din Cupa României. Marți, 26 august, Steaua va primi vizita celor de la UTA Arad, echipă aflată într-o formă bună în Superliga României. Partida din Cupă se va disputa de la ora 19:00, în „Templul fotbalului românesc”.

„Meciul cu ACSM Reșița a fost mutat sâmbătă! Federația Română de Fotbal a modificat programul etapei a IV-a din Liga a II-a. Astfel, partida dintre Steaua și ACSM Reșița nu va mai avea loc luni 25 august, de la ora 17:00, ci sâmbătă, 23 august, de la ora 11:00”, a transmis clubul bucureștean prin intermediul rețelelor sociale.

O gură de oxigen pentru suporteri

Mutarea partidei pe o zi de weekend este și pe placul fanilor steliști, care au criticat în repetate rânduri programările constante din timpul săptămânii, la ore considerate inaccesibile pentru publicul larg. Totuși, chiar și cu această schimbare, „militarii” vor avea foarte puțin timp de recuperare între cele două meciuri, iar partida din Cupă cu UTA va fi abordată din postura de outsider.

Cum în campionat Steaua nu are drept de promovare, obiectivul echipei în actualul sezon rămâne accederea în grupele Cupei României Betano. O eventuală calificare ar aduce vizibilitate sporită pentru club și ar garanta dueluri cu adversari din prima ligă. De la introducerea actualului sistem, gruparea din Ghencea nu a reușit să pătrundă în faza grupelor, spre nemulțumirea suporterilor, care au criticat lipsa de seriozitate în tratarea acestei competiții.

